Mimosa Campironi è Giulietta al Globe Theatre

La poliedrica e sensibile attrice e musicista Mimosa Campironi in scena al Gigi Proietti Globe Theatre con “Romeo e Giulietta” fino al 25 luglio

Sarà protagonista dello spettacolo “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, con la regia di Gigi Proietti, dal 30 giugno al 25 luglio, al Gigi Proietti Globe Theatre di Roma, la giovane, poliedrica e talentuosa attrice e musicista Mimosa Campironi, nota per i suoi successi discografici e il suo percorso di interprete.

Nel ruolo di Giulietta, la Campironi, autrice anche del brano cantato da lei stessa nella pièce, conduce il pubblico nelle molteplici vicende e possibilità del classico shakespeariano, nella trasposizione registica di Gigi Proietti. Dopo il successo degli scorsi anni, infatti, il classico torna in scena per la prima volta dopo la scomparsa del maestro, per celebrare il suo teatro, riproponendo una versione indimenticabile, sempre attuale, in cui la prima parte è collocata ai nostri giorni.

Giulietta è una ragazzina di buona famiglia che canta e suona rock, e tutto è un vortice di energia e di gioia, poi la musica cambia, ci porta in un altro tempo e rigenera il mito. La storia si ripete e il rituale d’amore e odio non va a buon fine, come un rito iniziatico in cui l’eroe non riesce a superare la prova.

Mimosa Campironi, è anche autrice delle musiche originali de ‘La Dodicesima Notte’ con la regia di Loredana Scaramella, altro titolo di punta della stagione del Globe, in scena dal 28 luglio all’11 agosto .

Un debutto importante per l’attrice, che sta portando avanti con successo anche la sua attività di autrice. Ha recentemente vinto il prestigioso premio Italian & American Playwright Festival con il testo per realtà virtuale FAMILY GAME VR, che andrà in scena nella prossima stagione del Teatro Metastasio di Prato.

Un’interprete versatile, in grado di esprimersi in ogni forma d’arte in maniera delicata e sensibile, a 360 gradi, passando da Shakespeare, alla composizione, alla drammaturgia contemporanea.

MIMOSA CAMPIRONI

Musicista e attrice, studia Pianoforte al Conservatorio G.Verdi di Milano e recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Firma due dischi da cantautrice: “Hurrah” e “La Terza Guerra” per LaTempestaDischi. Vince il Premio della Critica a MUSICULTURA e il Premio SIAE Miglior Musica per il brano Fame d’Aria. Candidata agli MTV Awards come Best New Generation Artist, riceve l’Oscar dei Giovani in Campidoglio come miglior talento emergente. Recita in diversi film tra cui: “Nessuna Qualità agli Eroi” di P.Franchi, “Amanda Knox Story” di R. Dornhelm, “Pecore in Erba” di A.Caviglia presentato al Festival del Cinema di Venezia. Si occupa di sonorizzare la mostra sui costumi d’opera del premio Oscar Piero Tosi al Festival di Spoleto per Carla Fendi. In teatro è protagonista tra gli altri di “Romeo e Giulietta” di Gigi Proietti al Globe Theatre di Roma di cui scrive con lui i temi della pièce e in “Musica Ribelle2 di Eugenio Finardi. Nel settembre 2019 debutta alla Biennale Musica di Venezia con “Trashmedy” la sua prima opera classica, nata da una sua idea e realizzata in collaborazione con A. De Rosa. Nel 2020 scrive il melologo “Madame Tosca” , interpretato da Laura Morante per Macerata Opera Festival. Lo stesso anno il suo testo “Family Game” è scelto da Italian and American Playwrights project come uno dei testi più interessanti della drammaturgia italiana dell’anno.