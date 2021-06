Italia da scoprire con Smartbox e Trenitalia

“L’Italia in treno” è la nuova proposta Smartbox, in collaborazione con Trenitalia, dedicata a quattro delle città più belle: Roma, Venezia, Firenze e Napoli

Finalmente possiamo “vivere il sogno” e tornare a viaggiare! Complice anche l’arrivo della bella stagione, è davvero il momento di programmare una breve fuga e ritrovare la gioia di partire.

E non c’è miglior inizio che la riscoperta dell’Italia! Per questo Smartbox ha pensato a una nuova proposta dedicata a quattro delle città più belle del nostro Paese uniche al mondo per cultura, bellezza e sapori.

Roma, Venezia, Firenze e Napoli sono le protagoniste della collezione “L’Italia in treno”, nuovissime idee che propongono un soggiorno di una notte per due persone e che, come tutti i cofanetti Smartbox, hanno una validità di 3 anni e 3 mesi*, l’idea perfetta per condividere un primo, attesissimo, viaggio.

Per rendere ancora più speciale questa novità, grazie a una partnership con Trenitalia, le città più suggestive del nostro Paese non sono mai state così facili da raggiungere! “L’Italia in treno” propone, infatti, anche due buoni sconto Trenitalia per un valore complessivo di 20€ per due persone** utilizzabili per viaggiare con Frecce ed Intercity, godendosi ogni minuto del viaggio senza stress di code o parcheggi.

“L’Italia in treno: le meraviglie di Roma” è l’idea perfetta per regalarsi momenti speciali in uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Un soggiorno di una notte per due persone avvolti nelle bellezze della città eterna. Grazie ai buoni sconto Trenitalia** si potrà partire alla scoperta di Roma con Frecce ed Intercity e perdersi tra le sue meraviglie, panorami mozzafiato, monumenti ricchi di storia e quartieri caratteristici.

Prezzo cofanetto: 99,90€***

Non c’è luogo migliore dove festeggiare la gioia di viaggiare che la città più romantica di sempre! “L’Italia in treno: l’eleganza di Venezia” abbina a un’attenta selezione di soggiorni di una notte per due persone due buoni sconto Trenitalia**, per viaggi con Frecce ed Intercity, per immergersi negli angoli più nascosti di questa magica città, da sempre una delle mete più meravigliose da scoprire.

Prezzo cofanetto: 99,90€***

La città d’arte per eccellenza, simbolo del Rinascimento, aspetta i viaggiatori con “L’Italia in treno: il fascino di Firenze”. Un cofanetto con un indimenticabile soggiorno di una notte da vivere in due all’insegna dell’arte e della cultura, per apprezzare le

bellezze architettoniche e i capolavori artistici che tutti ci invidiano. Un viaggio magnifico e semplice da organizzare viaggiando con Frecce ed Intercity grazie ai buoni sconto Trenitalia** inclusi nell’offerta.

Prezzo cofanetto: 99,90€***

“L’Italia in treno: le bellezze di Napoli” è dedicato a una città dalle mille anime. Un viaggio magico con un soggiorno di una notte per due persone per vivere profumi, sole, mare, musica e arte circondati da un’ospitalità ineguagliabile. Una destinazione perfetta da raggiungere con Frecce ed Intercity, per celebrare l’amore per il viaggio, da oggi davvero a portata di mano con i buoni sconto Trenitalia**, parte del cofanetto.

Prezzo cofanetto: 99,90€***

Le nuove idee “L’Italia in treno” vanno ad arricchire la gamma “L’Italia da scoprire”, dedicata alle bellezze del nostro territorio con nove cofanetti dove si incontrano cultura, arte, sapori, paesaggi e natura. Per assicurare la massima flessibilità di utilizzo dei cofanetti Smartbox garantisce la disponibilità tutto l’anno dei Soggiorni****.

La collezione “L’Italia in treno” è acquistabile in versione cofanetto regalo nei migliori punti vendita d’Italia e, in pochi click, anche direttamente sul sito Smartbox.com.

*Per tutti i cofanetti acquistati dal 1° Settembre 2020. Ad esclusione di alcuni prodotti, tra i quali esclusive web ed offerte. Condizioni dettagliate su smartbox.com

**2 buoni sconto del valore di 10 € ciascuno validi fino al 31/12/2021 e per viaggi da effettuarsi entro l’11/06/2022. Condizioni dettagliate su smartbox.com

***Prodotto disponibile presso i migliori punti vendita e sul sito Smartbox.com in versione cofanetto regalo

**** Su una selezione dinamica di hotel, con possibili costi addizionali, e soggetta a possibili restrizioni a seguito della crisi Covid-19. Sono esclusi i Soggiorni benessere e i Soggiorni e sapori.