Bonislain online con la nuova canzone Aeroplani

Bonislain online con il nuovo brano “Aeroplani”: l’amore vince sugli errori del passato nel nuovo singolo dell’artista siciliano

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Aeroplani, il nuovo singolo dell’artista siciliano BONISLAIN per Milano Records. Il brano viene pubblicato dopo i singoli del 2020 Pilastri e Nessuno Sente, mantenendo le caratteristiche che rendono riconoscibile lo stile musicale di Bonislain. Il sound firmato da Alessandro Di Lorenzo, infatti, è costruito su un riff di chitarra e un rullante che lo accompagna, su un ritmato e leggero tappeto boom bap che sottolinea le vibrazioni pop di un brano estivo e godibile.

L’artista dimostra ai suoi ascoltatori di possedere, ancora una volta, le parole perfette per descrivere una situazione personale, rendendola una storia in cui potersi immedesimare e completa dei suoi pro e contro. Il tutto è completato da un ritornello orecchiabile e melodico, che gioca sulle assonanze e rende l’intero brano ancora più piacevole.

“Ho voluto sottolineare l’importanza della persona amata, che nonostante i miei sbagli commessi in passato, ha avuto il coraggio e la volontà di rimanermi accanto. Nel testo del brano, gli aeroplani sui quali non vorrei più salire, lasciandoli volare sopra di me, rappresentano gli errori del passato. Aeroplani può essere inteso come un sequel del primo singolo Nessuno Sente, che raccontava degli errori incriminati che potenzialmente avrebbero potuto porre fine alla relazione.” – Bonislain

Il brano vanta la produzione strumentale di Alessandro Di Lorenzo (produttore e DJ) ed è stato mixato e masterizzato al Goldeneye Studio (Cesano Maderno).

Bonislain, all’anagrafe Giuseppe Bonincontro, classe ‘99, nasce in Sicilia. Fin da piccolo si diletta nel suonare la chitarra seguendo le orme del nonno materno. Da un paio d’anni a questa parte la musica è diventata la sua unica fonte di speranza e sfogo. Affascinato dalla magia che la stessa musica produce in lui, è in costante ricerca di nuovi orizzonti, dove passione e voglia sono i mezzi per raggiungerli. Una volta ultimati gli studi ha deciso di dedicarsi completamente alla musica, nel desiderio di farla diventare per lui un vero e proprio lavoro in futuro. Dopo aver pubblicato Pilastri e Nessuno Sente nel 2020, ora è disponibile Aeroplani, il suo nuovo brano in collaborazione con il produttore Alessandro Di Lorenzo.