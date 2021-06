Il jazz di Bruno Marini all’Arena Milano Est

Bruno Marini: un folle mix di jazz, blues e rock psichedelico all’Arena Milano Est. Oggi in programma un’esibizione incredibile, le info utili

Originale, fuori dagli schemi, imprevedibile e soprattutto non catalogabile… Un’esibizione difficile da spiegare, facilissima da amare. Insomma, per capire e non rimpiangere di essersi persi uno spettacolo davvero unico, “tocca” proprio andarci al prossimo appuntamento di musica live dell’Arena Milano Est. Sul palco sotto le stelle arriva Bruno Marini, grande polistrumentista del panorama jazzistico italiano ed estero, il cui talento eccelle in particolare nel sax baritono (oltre che nell’organo Hammond). Con al proprio attivo oltre 100 album jazz e blues e tante prestigiose collaborazioni (con Jack Mc Duff, Steve Lacy, Anthony Braxton, John Tchicai, Jimmy Cobb, Bobby Durham, Jimmy Carl Black, Ian Paice e altri ancora), accompagnato dalla sua band, incanterà il pubblico milanese con quello che ha definito “un folle mix di jazz, blues e rock psichedelico”. L’iconico Dusty Groove Records di Chicago -tempio della black music in vinile (e non solo) nella capitale del blues- lo ha definito a hell of a musician, decantandone la grande personalità e le tonalità leggermente roche, ma cariche di vibrante umanità.

BRUNO MARINI – hulking boogie live concert

Bruno Marini sax baritono, Max Denny chitarra, Chubby John basso, BC BAG batteria.

Produzione e management MFPRODUCTION.

DA SAPERE

-Inizio spettacolo dalle ore 21.30, costo 18 euro. All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano. Tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.arenamilanoest.it.