Ridillo: esce il doppio vinile colorato di Ridillove

RIDILLO I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. Nascono nel 1991 e già nel 1992 vincono il secondo premio del concorso internazionale giapponese “Yamaha Music Quest”. Nel 1994 vincono il primo “Trofeo Roxy Bar” di Videomusic con Red Ronnie e nel 1996 pubblicano il primo disco “Ridillo”. Da lì in poi, altri 13 album, apertura dei concerti italiani di EW&F e James Brown e una lunghissima collaborazione live come band di Gianni Morandi. Nel 2020 vengono chiamati a risuonare “Arriva la Bomba” cover del famoso brano di Johnny Dorelli, inserito nella colonna sonora del film “Si muore solo da vivi” dove hanno partecipato anche con un cameo come attori. Nella strana estate 2021 tornano live con la formazione originale: Bengi, Claudio Shiffer, Paul Derrik e Albertz con l’aggiunta di Andrea Satomi Bertorelli alle tastiere e Alessandro Lugli alla batteria. Un appuntamento da segnare è la festa/evento dei 30 anni il 2 Agosto a Mantova (Bike-in) in riva al lago.