Previsioni meteo 28 giugno 2021: le città da bollino rosso

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 28 giugno 2021: anticiclone africano in azione sull’Italia, caldo e afa in aumento con picchi fino a +40°C sulle regioni del Sud

Gli ultimi giorni del mese di Giugno trascorreranno con condizioni meteo estive ma in compagnia del caldo africano a causa di un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana che da ieri si sta rinforzando sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli sereni o con innocue velature e temperature massime in aumento. Previste diverse città da bollino rosso o arancione secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute e la situazione è destinata a durare ancora per qualche giorno. Il picco di questa ondata di caldo si raggiungerà infatti tra domani e mercoledì al Nord e a seguire sulle regioni centro-meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino al prossimo weekend non sono previste variazioni allo scenario meteo, con il caldo che insisterà soprattutto al Centro-Sud. Più incerto il quadro per i primi giorni di Luglio, con il modello europeo che mostra una nuova rimonta anticiclonica e una nuova ondata di caldo, mentre quello americano ipotizza la discesa di una goccia fredda che porterebbe temporali e aria più fresca.

Intanto per oggi, lunedì 28 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nubi sparse al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con acquazzoni e temporali sparsi in locale sconfinamento anche sulle pianure dl Piemonte, più asciutto altrove. In serata residue piogge o temporali sulle Alpi e localmente sulle alte pianure.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, locali addensamenti sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli ovunque sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni; innocua nuvolosità in transito sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora nubi sparse sulla Sicilia con locali piogge sulle zone interne, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.