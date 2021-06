Pensione per cani: come trovare quella giusta

Pensione per Cani durante le vacanze: le domande e le risposte per trovare la struttura adeguata alle proprie esigenze

Per alcune persone, gli animali domestici sono come dei bambini, infatti, le famiglie che possiedono cani sono in continuo aumento, ad esempio in città come Milano, e non solo, inoltre, le stesse, di solito li considerano come un vero e proprio membro della famiglia.

Quindi, quando devi allontanarti da lui, perché impossibile o problematico portarlo al seguito, ti suggeriamo di assicurarti che sia ben accudito ed in un ambiente in sicurezza.

Allora se stai cercando una pensione per cani, puoi fare le seguenti domande al gestore della struttura che dovrà prendersi cura del tuo animale domestico, così potrai comprendere meglio se potrà avere un soggiorno piacevole mentre sei fuori città.

Come gestore di Pensione per Cani sei un membro di qualche Associazione cinofila di categoria?

I membri delle Associazioni cinofile devono impegnarsi a garantire la cura di qualità degli animali domestici, rispettare tutte le leggi e le ordinanze applicabili e seguire il Codice Etico di categoria. La Pensione per Cani offre opzioni senza Box?

La maggior parte dei proprietari di cani vorrebbero evitare che i loro animali domestici siano rinchiusi nei box per lunghi periodi senza poter uscire a scorrazzare e/o giocare. Quante volte farai uscire il Cane dal Box della Pensione per l’esercizio fisico?

Può essere che in Pensione il tuo cane possa avere meno libertà rispetto a quella che gli concedi a casa, è comunque importante che il tuo animale domestico possa uscire almeno un paio di volte al giorno. La Pensione per Cani ha strutture interne o esterne?

La maggior parte delle pensioni per cani hanno strutture all’aperto, dove, soprattutto d’estate, gli animali possono rimanere all’aperto, in zone ombreggiate, per favorire la vita in mezzo alla natura, tuttavia, in caso di intemperie, è bene che possano avere un buon riparo al chiuso per evitare di essere esposti agli agenti atmosferici, soprattutto se intensi, oppure addirittura estremi. La tua pensione per cani è ben ventilata ed ombreggiata?

Quando il tuo animale domestico è abituato a vivere presso la tua abitazione in aree ventilate, fresche, piuttosto che ombreggiate, è importante per lui che in uguale misura, anche durante la permanenza presso la pensione, ci siano altrettante condizioni paritetiche… Con quale frequenza vengono puliti i Box o le aree della Pensione dove vivrà il cane?

Lo spazio della pensione dove alloggerà il tuo cane, deve essere pulito più volte durante l’arco della giornata, propriamente a necessità dell’animale che necessiterà di rimanere in un ambiente igienizzato costantemente. In che modo la Pensione per cani gestisce eventuali emergenze?

Dovresti venire a conoscenza circa il fatto che la pensione per cani dove lascerai il tuo fedele amica, abbia accesso ai servizi veterinari e che nel caso qualcosa andasse storto, per pura sfortuna, allora riceverai comunicazioni in merito, così anche successivi aggiornamenti. Posso contattare la Pensione per sapere come sta il mio Cane ed eventualmente vederlo on line in diretta web?

Si suggerisce di chiedere al gestore della pensione, che tu possa comunicare con un addetto della struttura per conoscere via telefono o chat, le condizioni in cui sta il tuo cane ed eventualmente se fosse possibile vederlo via skype, o altri strumenti attivi per la video chiamata.