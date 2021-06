Malattia di Crohn: i dati dello studio FORTIFY

Malattia di Crohn: risultati positivi di prima linea dello studio di mantenimento di Fase 3, FORTIFY, sul trattamento con risankizumab 360 mg

Sono stati annunciati i risultati positivi di prima linea dello studio di mantenimento di Fase 3, FORTIFY, che mostrano come risankizumab 360 mg (sottocutaneo; somministrato ogni otto settimane) ha raggiunto gli endpoint co-primari di risposta endoscopica e remissione clinica a un anno in pazienti adulti con malattia di Crohn da moderata a grave.

Risankizumab è un inibitore dell’interleuchina-23 (IL-23) in fase di valutazione come trattamento per adulti con malattia di Crohn da moderata a grave e diverse altre condizioni immuno-mediate.

Questi risultati top-line provengono dallo studio FORTIFY di Fase 3, fino a 52 settimane; lo studio è stato progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza di risankizumab come terapia di mantenimento rispetto alla sola induzione con risankizumab in pazienti con malattia di Crohn da moderata a grave che hanno risposto a trattamento di induzione con risankizumab negli studi di induzione ADVANCE o MOTIVATE. I risultati principali di entrambi questi studi sono stati annunciati nel gennaio 2021.

In FORTIFY, i pazienti che hanno risposto a 12 settimane di trattamento di induzione con risankizumab come detto sopra, sono stati nuovamente randomizzati a ricevere risankizumab 180 mg, risankizumab 360 mg o il ritiro dal trattamento con risankizumab (gruppo di controllo di sola induzione con risankizumab IV).

Questo studio includeva diversi set di endpoint primari e secondari che comprendevano il piano di analisi statunitense ma anche il piano di analisi al di fuori di quello statunitense (OUS) a causa dei requisiti normativi dei diversi Stati.

Gli endpoint co-primari erano la risposta endoscopica e la remissione clinica alla settimana 52. La remissione clinica è stata definita dall’indice di attività della malattia di Crohn (CDAI) nel piano di analisi degli Stati Uniti e dalla frequenza delle feci e dal dolore addominale (SF/AP) nel piano di analisi OUS.

Risultati con risankizumab 360 mg

Dopo un anno, il 47% dei pazienti trattati con risankizumab 360 mg ha ottenuto una risposta endoscopica rispetto al 22% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione (p<0,001). Un numero significativamente maggiore di pazienti che aveva ricevuto risankizumab 360 mg ha raggiunto la remissione clinica (CDAI; analisi con piano USA), con il 52% su risankizumab 360 mg che ha raggiunto la remissione clinica rispetto al 41% nel gruppo di controllo di sola induzione (p<0,01).

I risultati hanno anche mostrato che il 52% dei pazienti che hanno ricevuto risankizumab 360 mg ha raggiunto la remissione clinica (SF/AP; per piano di analisi OUS) rispetto al 40% nel gruppo di controllo di sola induzione (p=0,004).

Il 39% dei pazienti trattati con risankizumab 360 mg ha ottenuto la remissione endoscopica rispetto al 13% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione (p nominale <0,001). Inoltre, il 29% dei pazienti trattati con risankizumab 360 mg ha ottenuto una remissione profonda rispetto al 10% nel gruppo di controllo di sola induzione (p nominale <0,001).

La remissione profonda è un endpoint rigoroso definito dalla remissione clinica (CDAI) e dalla remissione endoscopica, entrambe misurate nello stesso paziente.

Risultati con risankizumab 180 mg

Risankizumab 180 mg (SC; somministrato ogni otto settimane) ha raggiunto gli endpoint co-primari nel piano di analisi USA, ma non nel piano di analisi OUS. In questo studio, il 47% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg ha ottenuto una risposta endoscopica rispetto al 22% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione (p<0,001 per piano di analisi USA; p <0,001 nominale per piano di analisi OUS).

Il 55% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg ha raggiunto la remissione clinica (CDAI; piano di analisi USA) rispetto al 41% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione (p<0,01). Inoltre, il 46% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg ha raggiunto la remissione clinica (SF/AP; per piano di analisi OUS) rispetto al 40% nell’induzione -solo gruppo di controllo (p nominale=0,124). A un anno, il 30% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg ha raggiunto la remissione endoscopica rispetto al 13% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione (p nominale <0,001). I risultati hanno anche mostrato che il 25% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg ha raggiunto una remissione profonda rispetto al 10% nel gruppo di controllo di sola induzione (p nominale <0,001).

“Quasi la metà dei pazienti è stata in grado di ottenere una risposta endoscopica dopo un anno di trattamento di mantenimento con risankizumab”, ha affermato Marc Ferrante, del Dipartimento di Gastroeneterologia ed Epatologia dello University Hospitals Leuven in Belgio “In una malattia cronica progressiva in cui molte persone lottano per ottenere una risposta endoscopica, i tassi ottenuti in questo studio sono incoraggianti per i pazienti”.

Nello studio FORTIFY, durante il periodo di mantenimento cardine di 52 settimane, il profilo di sicurezza di entrambe le dosi di risankizumab è stato generalmente coerente con il profilo di sicurezza noto di risankizumab.

Non sono stati osservati nuovi rischi per la sicurezza. Eventi avversi gravi (SAE) si sono verificati nel 12,3% dei pazienti nel gruppo risankizumab 180 mg e nel 13,4% dei pazienti nel gruppo risankizumab 360 mg rispetto al 12,5% dei pazienti nel gruppo di controllo di sola induzione.

Gli eventi avversi (EA) più comuni osservati nel gruppo risankizumab erano esacerbazione della malattia di Crohn, nasofaringite e artralgia.

I tassi di infezioni gravi erano del 2,8% e del 4,5% in quelli trattati con risankizumab 180 mg o 360 mg, rispettivamente, e del 3,8% nel gruppo di controllo di sola induzione. I tassi degli eventi avversi che hanno portato all’interruzione del farmaco in studio sono stati l’1,7% e il 3,4% dei pazienti trattati con risankizumab 180 mg e 360 mg, rispettivamente, rispetto al 3,3% del gruppo che aveva avuto solo induzione con risankizumab. Sono stati segnalati due eventi avversi cardiovascolari maggiori (MACE); un evento si è verificato nel braccio di controllo di sola induzione e l’altro si è verificato nel braccio di risankizumab 360 mg. Entrambi gli eventi sono stati valutati dagli sperimentatori dello studio come non correlati al farmaco in studio ed entrambi i pazienti avevano fattori di rischio preesistenti ed entrambi i pazienti hanno proseguito nello studio. Non sono stati riportati eventi di reazione anafilattica o decessi.

I risultati completi dello studio FORTIFY saranno presentati a prossimi congressi e pubblicati in una rivista medica. L’uso di risankizumab nella malattia di Crohn non è approvato e la sua sicurezza ed efficacia non sono state valutate dalle autorità di regolamentazione. Risankizumab (SKYRIZI) fa parte di una collaborazione tra Boehringer Ingelheim e AbbVie, con AbbVie che guida lo sviluppo e la commercializzazione a livello globale.