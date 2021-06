F10 è la nuova canzone di Boriani

Boriani online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “F10”, un brano che parla degli anni in cui i limiti sembravano non esistere

BORIANI torna sulle scene con il nuovo singolo “F10”, in uscita oggi 11 giugno per la discografica Garrincha Dischi.

Dopo i precedenti singoli “La Pellegrini”, “Cuore nero” e “Un milione” il cantautore romano continua il suo viaggio con una canzone dalle tinte pop, dalle rime nostalgiche e dal ritornello esplosivo. “F10” parla degli anni in cui i limiti sembravano non esistere e dove l’incoscienza, come una bussola impazzita, faceva approdare a sensazioni mai provate, uno stato mentale, una cantina di sentimenti e desideri.

«F10 è teatro di cambiamento – racconta BORIANI – di prime volte, di libertà, di sbagli, di tuffi a bomba, di coraggio – avendo paura lo stesso – e di vento in faccia sul motorino. Ricordo poco degli anni 90, ma ho bene impressi la meraviglia e lo stupore che li ha accompagnati».

BORIANI

David Boriani, in arte BORIANI, nasce a Pisa, ma cresce e si forma a Roma. Scrive e suona da sempre. Il suo primo progetto nasce nel 2010 quando fonda la band Durden and The Catering con la quale pubblica un EP nel 2012. Dopo tre anni di live a spasso per l’Italia, nel 2015 il gruppo si scioglie e BORIANI si dedica al suo progetto solista. Entra in studio per lavorare alla sua opera prima: “BECKER”.

L’album, registrato da Daniele Sinigallia per Giungla Dischi, contiene sei tracce – tra cui una cover di Enzo Jannacci completamente riarrangiata. Pubblicato nel 2016, il disco raccoglie il plauso della critica e così comincia a farsi conoscere. Seguono festival, live e opening di livello. In quegli anni, tra concerti e attività promozionali, porta avanti anche il lavoro da autore collaborando con diversi artisti.

È il 2019 quando parte la lavorazione del suo nuovo album con la produzione artistica di Enrico “Carota” Roberto de Lo Stato Sociale. Il 24 aprile esce il primo singolo “Difetti”, contenuto all’interno del “Garrincha Libera Tutti”, il settimo mixtape della label bolognese. Il 19 giugno pubblica il suo secondo singolo dal titolo “La Pellegrini” dedicato alla campionessa olimpionica Federica Pellegrini, che, innamorata del brano, accoglie l’invito a partecipare al videoclip diretto dal regista Giacomo Triglia, spendendosi personalmente nella promozione dell’artista. Il 15 ottobre pubblica il brano “Cuore nero”, seguito dal singolo “Un milione”, rilasciato il 17 dicembre 2020.