Cardi B è incinta: la rivelazione ai Bet Awards

Cardi B e Offset hanno dato una nuova svolta al loro rapporto. La rapper ha svelato di essere incinta. Lo ha fatto durante i Bet Awards 2021, che si sono svolti ieri sera al Microsoft Theater di Los Angeles. L'artista è salita sul palco per esibirsi proprio con Offset e i Migos mostrando il pancione sotto una tempestata di cristalli. Poco dopo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la prima foto ufficiale su Instagram.

I due musicisti, sposati in gran segreto nel 2017, erano diventati genitori per la prima volta a luglio 2018, quando avevano dato il benvenuto a Kulture Kiari Cephus. Dopo la nascita della bambina i primi guai e i continui tira e molla tra i due. Lo scorso autunno si era parlato di divorzio per presunta infedeltà dell’esponente dei Migos. Cardi non aveva risparmiato dettagli. A inizio di quest’anno la riappacificazione, con tanto di weekend romantico per San Valentino. Ora tra i due sembra essere tornato definitivamente il sereno e l’attesa è tutta per il secondo figlio insieme.