Tito Esposito online con il nuovo videoclip

Tito Esposito da Camden Town all’Isola di Cipro in viaggio con una Go-Pro attraverso il rapporto (che manca) tra l’Uomo e il Tempo

Online su Youtube, il nuovo videoclip del cantautore Tito Esposito, dal titolo “You Can Take This Time”. Cosi l’autore presenta il brano e il videoclip: “Ho scritto questo brano dopo aver compreso la bellezza dell’aver tempo, per due anni (tra il 2017 e il 2018) ho viaggiato in giro per l’Europa, insieme a una Go-Pro e un cartello con su scritto “You Can Take This Time For You” immortalando questo mio viaggio. È nato così questo videoclip.

Siamo partiti da Camden Town a Londra fino ad arrivare all’Isola di Cipro, passando dall’isola di Skye, nei vari tour avvenuti negli ultimi anni. È nato tutto dal bisogno di comunicare qualcosa che avesse a che fare con il tempo. Da molti anni ormai, la struttura della vita quotidiana sembra non lasciarci il tempo di godere di noi stessi. Così, ci spostiamo continuamente da un momento all’altro senza mai vivere il presente. In un’era in cui sembra impossibile scegliere, un inno alla vita è il primo passo verso la libertà: puoi vivere nel passato o nel futuro, perdendo il focus sulla luce presente. Oppure puoi prendere il tuo tempo, ora!”.

ASCOLTA PUOI PRENDERE QUESTO TEMPO

https://songwhip.com/titoesposito/you-can-take-this-time

Biografia

ANDREA TITO ESPOSITO è un cantautore, bluesman e performer classe ’83. Ha all’attivo più di 500 esibizioni nel territorio europeo ed internazionale.

Ha cominciato la sua esperienza musicale significativa negli Stati Uniti, esibendosi nelle “blues venues” di Atlanta, Tra il 2013 e il 2017 ha diviso il suo tempo tra Italia e America.

Questo viaggio gli ha permesso di approcciare ed interessarsi della cultura Afroamericana, vivendo da vicino la realtà del blues.

Ha collaborato e diviso il palco con artisti di taratura internazionale, come “Mudcat”(noto esponente del blues di Atl), “Lil’ Joe Burton”(ex trombonista di BB King), “Lola Gulley” (vincitrice del Jus Blues Music Awards e nominata “Atlanta’s Queen of Blues”), “Beverly Guitar Watkins” e “Eddie Tigner”. Esibendosi per più di 60 date nei maggiori “Club” di Atlanta e della Georgia, come il “Northside Tavern” il “Blind Willie’s” ed ha realizzato un album dal titolo: “Atlanta Session”, pubblicato nel 2014. Nel 2015 sempre nel territorio Americano incide “Georgia Line”, album mai pubblicato ufficialmente, ma stampato a tiratura limitata e venduto autonomamente dall’artista durante le sue esibizioni.

Tra il 2016 e il 2019 partecipa a numerosi festival nel territorio Italiano, Ottobre2015 Partecipa alle semifinali del “European Blues Challenge” a Bitonto, e in Luglio 2016 “Pignola Blues” in Basilicata e “Campania Blues”. “Marco Fiume Blues Passion” a Rossano Calabro. Luglio 2019 apre a “Doyle Bramhall” sul Palco del “Arena Del Mare” a Salerno. Sempre a Luglio apre a “Elliot Murphy” presso la manifestazione “OrientOccidente” a Terranuova Bracciolini(AR) e successivamente apre il Concerto di “Ana Popovic” per il “Trasimeno Blues” Festival.

Attualmente impegnato nella realizzazione di un nuovo Album che fonde il blues ed il folk con sonorità più “afro” e “world” che ha come brano di presentazione l’attuale singolo in uscita.