Micromobilità: LINK e Wiseair uniscono le forze

Micromobilità: LINK e la startup Wiseair per il monitoraggio della qualità dell’aria siglano una partnership per la Torino del futuro

Agevolare la transizione verso la città del domani, più sostenibile e meno inquinata. Questo l’ambizioso obiettivo della partnership avviata da LINK, il monopattino elettrico in sharing più avanzato della categoria, progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità uscita dal MIT di Boston (Massachussets Institute of Technology) e Wiseair, startup nata da quattro giovani ingegneri del Politecnico di Milano con la missione di garantire ai cittadini e alle amministrazioni informazioni chiare e trasparenti riguardanti la qualità dell’aria delle aree metropolitane. Scaricando entrambe le app, che lavoreranno in sinergia, gli utenti riceveranno una notifica quando la qualità dell’aria raggiunge livelli ottimali e verranno invitati a una scelta sostenibile, lasciando a casa auto o scooter: quel giorno LINK garantirà il 30% di sconto sulla corsa in monopattino, salvaguardando così la salubrità dell’aria. Proprio a Torino, Wiseair ha di recente lanciato un progetto di citizen-science con “Arianna”, un vaso da balcone che monitora la concentrazione di particolato in atmosfera, grazie al quale tutti i cittadini possono conoscere la qualità dell’aria nel proprio quartiere.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione a Torino, dove LINK è presente con 500 monopattini di ultima generazione” – ha dichiarato Maurizio Pompili, Operation Manager LINK Italia. “L’attenzione nei confronti del tema dell’inquinamento è al centro del nostro progetto di sostenibilità, per il quale abbiamo già ottenuto il prestigioso riconoscimento di azienda Climate Neutral, che certifica l’impatto zero di emissioni di Co2. La partnership con Wiseair continua questo percorso e mira al consolidamento, da parte della nostra azienda, di politiche pubbliche virtuose e che abbiano un impatto concreto e a lungo termine sulla vita dei cittadini.”

“L’obiettivo di questa collaborazione è misurare l’impatto delle informazioni locali di qualità dell’aria sulle scelte di mobilità nella città di Torino” – riporta Carlo Alberto Gaetaniello, Chief Operating Officer di Wiseair. “Abbiamo da sempre creduto che informazioni chiare e accessibili sull’aria che respiriamo siano la chiave per la consapevolezza e la promozione della sostenibilità e siamo orgogliosi di rendere la nostra missione sempre più concreta grazie alla partnership con LINK. Torino è una città che ci ha accolto con grande energia e proattività. Ancora una volta partiamo da qui per creare un caso di successo da replicare in Italia e nel mondo.”