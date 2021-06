Dedalus annuncia accordo con ObvioHealth

Software diagonostici: Dedalus annuncia una partnership strategica con ObvioHealth per unire i “Real World Data” con quelli degli studi clinici

Il Gruppo Dedalus (“Dedalus”), il principale fornitore di soluzioni software diagnostiche e sanitarie in Europa, integra i dati degli studi clinici nel processo di cura attraverso una nuova partnership strategica con ObvioHealth, un’organizzazione di ricerca virtuale globale (VRO). La partnership unirà le soluzioni software di Dedalus con gli strumenti di sperimentazione clinica decentralizzati di ObvioHealth. Ciò consentirà di unire il mondo della ricerca clinica con i dati della cartella clinica elettronica, supportando al contempo gli operatori sanitari di oltre 6000 ospedali e cliniche in tutto il mondo per fornire assistenza a oltre 330 milioni di pazienti.

La fase iniziale della partnership consentirà agli sponsor e ad altre organizzazioni di ricerca di collaborare con le organizzazioni sanitarie che possono offrire approfondimenti su “metadati” relativi ai pazienti da loro trattati senza spostare o rivelare i dati effettivi della cartella clinica elettronica. Ciò consentirà ai ricercatori di condurre analisi prognostiche e predittive granulari per una migliore progettazione degli studi clinici e il reclutamento di sottopopolazioni più precise di pazienti, offrendo agli operatori sanitari e ai loro pazienti l’opportunità di contribuire e/o partecipare alla ricerca, mantenendo il pieno controllo dei loro dati, nel rispetto delle stringenti normative europee sulla privacy e sulla sicurezza dei dati.

“La visione di Dedalus è quella di un ecosistema sanitario digitale in cui tutte le parti interessate collaborano attivamente per migliorare i risultati di salute di ciascun cittadino”, afferma Andrea Fiumicelli, CEO di Dedalus. “Questa partnership si inserisce perfettamente nella nostra visione, in quanto offrirà ai nostri attuali clienti la capacità di eseguire e contribuire alla ricerca in modo più efficace, facendo progredire nuove terapie e percorsi di cura”.

“In un momento in cui la medicina personalizzata è in espansione e il ROI relativo allo sviluppo dei farmaci è in calo, dobbiamo utilizzare meglio i soldi della ricerca”, afferma Ivan Jarry, CEO di ObvioHealth. “Esistono grandi quantità di informazioni disponibili su innumerevoli stati patologici, comorbidità e biomarcatori che possono contribuire agli studi clinici. L’integrazione del mondo della ricerca clinica con i dati che si trovano all’interno dei sistemi elettronici delle organizzazioni sanitarie ha il potenziale per cambiare le regole del gioco. Dedalus e ObvioHealth consentono un’identificazione più precisa delle coorti per gli studi, facilitando anche analisi longitudinali in grado di identificare nuove indicazioni e/o impatti a lungo termine di determinati trattamenti”.

“Con questa partnership, miriamo a migliorare la medicina traslazionale attraverso una gamma di opzioni, dalle sperimentazioni decentralizzate, fino alle sperimentazioni specifiche, sfruttando il pieno potenziale dei dati reali esistenti per consentire l’apprendimento clinico e la convalida di tutti i tipi di approcci terapeutici”, aggiunge il Dr. Michael Dahlweid, MD, PhD, Chief Product & Clinical Officer di Dedalus.

In linea con l’obiettivo di migliorare la continuità delle cure, la partnership potrà anche offrire ai ricercatori servizi di dati al di fuori dei confini delle sperimentazioni cliniche tradizionali, al fine di “formare” strumenti di intelligenza artificiale, nonché sviluppare strumenti diagnostici in grado di fornire informazioni più approfondite e/o longitudinali per alcuni stati patologici. Parallelamente, la collaborazione arricchirà le conoscenze delle organizzazioni sanitarie, consentendo di integrare la ricerca clinica puntuale nel flusso di lavoro quotidiano degli ospedali supportati da Dedalus.

“Finora, l’ambiente della sperimentazione clinica è stato separato da quello della cura. I dati di ciascun ambito sono strutturati in modo diverso e non esiste un linguaggio comune, il che richiede uno sforzo enorme di estrazione e omogeneizzazione con risultati non ottimali”, afferma Koenraad Batselier, direttore della divisione Life Sciences di Dedalus. “Aiutando i ricercatori a ottenere informazioni dai set completi di dati reali, rispettando tutte le regole di privacy previste dal GDPR, per i loro studi e dando ai clinici l’accesso a maggiori opportunità di studi clinici per i loro pazienti, stiamo unendo i due mondi, con il potenziale per accelerare e migliorare i risultati degli studi clinici, contribuendo al contempo a una migliore continuità delle cure. Siamo lieti di avere l’opportunità di collaborare con ObvioHealth per portare questa piattaforma innovativa sul mercato”.

Dedalus

Dedalus Group è il principale fornitore di software diagnostico e sanitario in Europa, supporta la trasformazione digitale di 6100 ospedali e 5300 laboratori in tutto il mondo, attraverso le sue soluzioni software per oltre 330 milioni di pazienti. La società ha recentemente annunciato l’acquisizione del business globale relativo alle soluzioni software per la sanità di DXC Technology, rafforzando la sua posizione come azienda specializzata in ICT per la sanità, con uno dei più grandi team di ricerca e sviluppo sulla salute digitale in Europa.

www.dedalus.com

ObvioHealth

ObvioHealth è un’organizzazione di ricerca virtuale (VRO) end-to-end che offre un’esperienza di sperimentazione clinica più semplice per i partecipanti e dati migliori per gli sponsor. L’azienda ha sviluppato e lanciato una delle prime app DCT, scaricabile su smartphone, che consente alle persone di partecipare facilmente a studi clinici. Nei 4 anni dal lancio, l’azienda ha supportato quasi 40 studi da 28 clienti blue chip, implementati in 28 paesi, in 16 diverse aree terapeutiche.

www.obviohealth.com