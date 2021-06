Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica: aperto il bando

L’Associazione Italiana del Libro ha bandito l’edizione 2021 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi aperta alla partecipazione di autori italiani o stranieri, ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti e studiosi. Il premio, la cui partecipazione è gratuita, è suddiviso e nelle seguenti 5 aree scientifiche:

È possibile registrarsi e candidare le opere al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica entro il 31 luglio 2021 (prima scadenza).

Per le opere presentate in seguito, e comunque non oltre la data massima del 31 agosto 2021 (seconda e ultima scadenza), è dovuto un contributo di 10,00 euro alle spese di segreteria affinché ciascuna candidatura sia accettata. Il contributo deve essere versato secondo le modalità indicate nella pagina Contatti del sito web.

Per motivi di carattere organizzativo l’Associazione Italiana del Libro può procedere allo slittamento dei termini di partecipazione, rendendone pubbliche le modalità attraverso il sito.