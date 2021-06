Melis online con il singolo Vieni Via con Me

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Melis dal titolo “Vieni via con me”

E’ uscito per MTmusic in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “VIENI VIA CON ME ”, il nuovo singolo di Melis, cantautore romano da sempre sostenitore delle più sensibili correnti ambientaliste.

Vieni via con me, è un brano pop rock che nasce in pieno lockdown, in un momento di estrema emergenza e confusione globale caratterizzato da uno stato di solitudine e inquietudine e nel bisogno di credere in qualcosa.

Racconta lo stato d’animo e psicologico dell’essere umano che cambia, da apparente vittima a carnefice:

“la cosa che mi colpì in quei giorni, fu vedere che mentre la popolazione era costretta in casa per combattere il virus, il mondo inteso come ambiente/natura si stesse risvegliando con una boccata di ossigeno ed aria pura” racconta Melis.

I lockdown hanno fermato l’uomo ma favorito il risveglio della natura, da qui alcune frasi contenute nel brano: “MENTRE NOI TOSSIAMO IL MONDO STA RESPIRANDO, e se davvero tutto parte da una sola mano, salvami ti prego da qualsiasi essere umano, che non ha rispetto… , le città vuote come i deserti come bimbi in punizione dopo i loro dispetti” ( I dispetti in questo caso intesi come esperimenti biologici e ambientali, bombe chimiche, etc ) supportando le migliori filosofie ecologiche e rimproverando noi stessi per quello che sta succedendo.

Vieni via con me, strizza l’occhio pertanto all’ecologia ed è un pensiero di evasione, libertà, bisogno di contatto. Ma è soprattutto un’esortazione al saper ripartire dai propri errori e viaggiare insieme con la stessa mentalità.

Melis, è un cantautore romano noto nella scena musicale live romana. E’ finalista nazionale delle ultime due edizioni di Sanremo Rock al Teatro Ariston di Sanremo nonché vincitore nel 2020 del premio speciale per il brano più radiofonico.

Vieni Via Con Me è stato scritto da Melis, mentre la produzione musicale è stata curata da Fabrizio Simoncioni (Litfiba, Ligabue, etc). La fase di mastering è stata affidata a Ted Jensen – Starling Sound – Nashville ( diversi Grammy Award Best Album/Best Engineered Album).

Il management dell’artista è curato da Leo Giunta. Esce con MTmusic.

GUARDA IL VIDEO UFFICIALE – clicca qui