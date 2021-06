Disponibile online su tutte le piattaforme digitali Latte / The Italian Breakfast: è il nuovo album di Sacramento

E’ online Latte / The Italian Breakfast, il nuovo album di Sacramento che segue il disco di debutto Lido. Il nuovo album, fuori per La Tempesta International e per l’etichetta americana SXN, è un nuovo capitolo per il progetto solista di Steve Fileti che torna con le atmosfere estive e le rilassate situazioni italo-americane che conquistano sin dal primo ascolto.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3wjNm32 “Latte – The Italian Breakfast è il mio modo per raccontare le mie visioni, la mia esperienza di vita attraverso la musica. Per me il momento migliore della giornata è la mattina: svegliarsi, fare sesso, vestirsi (non troppo), andare al bar sotto casa, prendere il cappuccino e il cornetto e leggere le notizie sotto il sole. Questo è il paradiso assoluto. Questa è The Italian Breakfast, il modo migliore per iniziare la giornata. E questo nuovo album è la colonna sonora proprio di questo momento perfetto (insieme alla parte del sesso). Un orgasmo puro, il modo migliore per iniziare la giornata.” (Sacramento)

BIO:

Sacramento è la creatura sonora di Steve Fileti.

Nato e cresciuto sulle sponde del Lido Sacramento a Siracusa, in Sicilia, Stefano ha sin dai primi passi sviluppato e mantenuto una certa affezione verso la gemella West Coast americana. Ricco di richiami alle sonorità tipiche degli anni ’80, con un accenno di chillwave e suoni caratteristici del panorama indie pop lo-fi internazionale che prendono spunto da maestri del genere come Homeshake, Ariel Pink, Connan Mockasin e Mac DeMarco, con un pizzico di Frank Sinatra, il primo vero progetto solista di Stefano ci fa sognare tramonti in spiaggia sorseggiando i migliori Margarita, serate al bowling, pernottamenti in fancy motel con piscina. Sacramento è ciò che accade quando aggiungi quel noto savoir faire italiano a brani di stampo synth pop californiani di nuova generazione. https://www.facebook.com/sacramentomusic/

https://www.instagram.com/musicofsacramento/