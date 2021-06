Estate 100x100 Superenalotto i 100 codici vincenti

Estate 100×100 Superenalotto 26 giugno 2021: estratti i 100 codici vincenti del gioco che mette in palio cento premi garantiti da 100.000 euro l’uno

Estratti i 100 codici vincenti di Estate 100×100 Superenalotto, il gioco che nel concorso di sabato 26 giugno 2021 mette in palio cento premi garantiti da 100mila euro. Per partecipare all’estrazione era necessario convalidare una giocata SuperEnalotto con SuperStar, valida per il concorso n°76 di oggi.

I 100 CODICI VINCENTI DI ESTATE 100X100

Avvertenza: l’identificativo tra parentesi indica il relativo codice vincente della promozione

0230BPD 0760274 (0230B44C0112-2)

0333AGE 076011 (0333A14C000B-1)

0400ANA 076058 (0400AE4C003A-3)

0580ABA 076021 (0580A94C0015-2)

0633ARM 076039 (0633AC4C0027-1)

0640APD 0760117 (0640A44C0075-2)

0768AME 076039 (0768AA4C0027-2)

0816BBO 076070 (0816B64C0046-9)

1011AVR 0760111 (1011A54C006F-2)

1077ATO 07607 (1077A24C0007-2)

1090AME 076031 (1090AA4C001F-2)

1109BBO 076018 (1109B64C0012-1)

1175APE 076072 (1175AD4C0048-1)

1360AFI 076081 (1360A74C0051-3)

1431AMI 0760296 (1431A34C0128-2)

1478APD 07602 (1478A44C0002-2)

1478APD 0760120 (1478A44C0078-5)

1568BBA 076019 (1568B94C0013-1)

1674ABA 076010 (1674A94C000A-2)

1698BVR 0760188 (1698B54C00BC-1)

1706ABA 076079 (1706A94C004F-2)

1743APA 076046 (1743AB4C002E-2)

1856AMI 0760110 (1856A34C006E-2)

1910ARM 076012 (1910AC4C000C-2)

2110AFI 07607 (2110A74C0007-2)

2113APD 0760107 (2113A44C006B-2)

2434ABO 07609 (2434A64C0009-5)

2525ATO 076030 (2525A24C001E-1)

2571APA 076074 (2571AB4C004A-2)

2660BMI 076074 (2660B34C004A-1)

3400ATO 076032 (3400A24C0020-3)

3439ATO 0760209 (3439A24C00D1-2)

3917ARM 07608 (3917AC4C0008-1)

3935BGE 0760325 (3935B14C0145-7)

4069ARM 0760104 (4069AC4C0068-1)

4192BME 076017 (4192BA4C0011-2)

4228APD 0760109 (4228A44C006D-3)

4554ANA 076096 (4554AE4C0060-2)

4825ARM 076020 (4825AC4C0014-1)

4875ARM 076031 (4875AC4C001F-2)

5121AMI 0760182 (5121A34C00B6-2)

5149CMI 0760205 (5149C34C00CD-1)

5156BMI 076019 (5156B34C0013-1)

5175CRM 0760113 (5175CC4C0071-1)

5681ANA 0760131 (5681AE4C0083-1)

5701AMI 076041 (5701A34C0029-2)

5779BPE 0760252 (5779BD4C00FC-4)

5811BMI 0760502 (5811B34C01F6-1)

5813ARM 076047 (5813AC4C002F-1)

6367ANA 0760307 (6367AE4C0133-1)

6947ARM 0760191 (6947AC4C00BF-1)

7029AVR 076022 (7029A54C0016-1)

7056BBA 0760117 (7056B94C0075-1)

7299BFI 076029 (7299B74C001D-4)

7388BVR 076041 (7388B54C0029-1)

7391AVR 076063 (7391A54C003F-1)

7543BPE 076081 (7543BD4C0051-1)

7633APE 0760141 (7633AD4C008D-2)

7841BBA 0760104 (7841B94C0068-1)

7986ARM 076043 (7986AC4C002B-6)

7988AME 076050 (7988AA4C0032-4)

8049CBO 076077 (8049C64C004D-4)

8062ARM 076015 (8062AC4C000F-1)

8102APE 076083 (8102AD4C0053-4)

8186APD 076070 (8186A44C0046-4)

8356APD 07604 (8356A44C0004-1)

8396AVR 0760255 (8396A54C00FF-4)

8452AGE 07608 (8452A14C0008-1)

8544AMI 07607 (8544A34C0007-1)

8935AVR 07601238 (8935A54C04D6-8)

9003GGE 076080 (9003G14C0050-2)

9005CGE 07604396 (9005C14C112C-2)

9005QGE 07603845 (9005Q14C0F05-1)

9005UGE 07602977 (9005U14C0BA1-3)

9005UGE 07604635 (9005U14C121B-1)

9005ZGE 07601556 (9005Z14C0614-1)

9017AVR 076079 (9017A54C004F-2)

9020APE 076043 (9020AD4C002B-2)

9090EMI 0760130 (9090E34C0082-75)

9090EMI 0760226 (9090E34C00E2-15)

9090FMI 0760306 (9090F34C0132-116)

9090FMI 0760779 (9090F34C030B-11547)

9090FMI 0760828 (9090F34C033C-39)

9090FMI 0760984 (9090F34C03D8-156)

9090FMI 07601009 (9090F34C03F1-24016)

9090FMI 07601097 (9090F34C0449-6944)

9090FMI 07601104 (9090F34C0450-1621)

9090FMI 07601308 (9090F34C051C-1129)

9090FMI 07601641 (9090F34C0669-10012)

9090FMI 07601641 (9090F34C0669-3068)

9090FMI 07601641 (9090F34C0669-5517)

9090FMI 07601642 (9090F34C066A-9298)

9090FMI 07601685 (9090F34C0695-2164)

9090FMI 07601701 (9090F34C06A5-9019)

9090FMI 07601941 (9090F34C0795-235)

9090FMI 07601949 (9090F34C079D-4327)

9090FMI 07601961 (9090F34C07A9-294)

9090FMI 07602018 (9090F34C07E2-351)

9613BPE 07602 (9613BD4C0002-1)

9628APE 076017 (9628AD4C0011-1)

COME SI VINCE

I 100 premi garantiti da 100.000€ sono assegnati estraendo 100 codici tra tutti i codici univoci associati alle combinazioni di SuperEnalotto SuperStar giocate per il concorso di sabato 26 giugno 2021.

I codici vincenti sono comunicati sabato 26 giugno, insieme ai risultati dell’estrazione del concorso n.76 di SuperEnalotto SuperStar.

COME VERIFICARE LA VINCITA

Potrai verificare i codici vincenti dell’iniziativa speciale Estate 100×100 Superenalotto:

nella sezione Verifica Vincite del sito www.superenalotto.it e www.giochinumerici.info

con la App Ufficiale del SuperEnalotto

nei Punti di Vendita Sisal

Puoi scegliere di verificare i codici uno alla volta oppure di verificarli tutti insieme inserendo nella maschera il classico codice da 25 cifre della ricevuta di gioco.

COME RITIRARE LE VINCITE

Se realizzi una vincita aggiudicandoti uno dei Premi Speciali, devi presentare la ricevuta di gioco vincente, integra ed originale per riscuotere il tuo premio.

Le vincite devono essere riscosse entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale esclusivamente presso gli Uffici Premi Sisal (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00):

Via A. di Tocqueville, 13 – 20154 – Milano

Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma

Il pagamento avviene entro 30 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.