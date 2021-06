Anna Romaldini online con i video di Petrolio e Oil

Online i due videoclip dei mirror singles “Petrolio” e “Oil” di Anna Romaldini a pochi mesi da una performance live a Casa Sanremo durante il Festival

Sono usciti i due videoclip dei “mirror singles” “Petrolio” e “Oil” di Anna Romaldini a pochi mesi da una performance live a Casa Sanremo durante il Festival.

“Petrolio” (in italiano) e “Oil” (in inglese) sono una canzone in due, brani “specchio” pop-rock interamente scritti da Anna Romaldini che affrontano tematiche importanti: l’inquinamento ambientale e la manipolazione dell’essere umano. Il ritmo sostenuto e le parole dirette e taglienti si intrecciano alle immagini della storia di Morgana, una bagnante goth che ha perso completamente la sua identità e la sua gioia di vivere e un demone, con il quale dovrà alla fine incontrarsi.

I brani e la storia dei videoclip nascono da una riflessione profonda diventando una protesta universale contro chi “vende la propria anima per il potere” e chi scivola di soppiatto nel mondo per realizzare solo i propri interessi a discapito di tutto il Pianeta.

La scelta di Anna Romaldini di esprimersi in due lingue nasce dall’amore per la musica internazionale e dalla voglia di comunicare il proprio messaggio anche a chi non conosce la lingua italiana.

I brani saranno diponibili su tutti i digital stores a partire dal 29 maggio.

“C’è bisogno di esprimersi completamente per sentirsi vivi, è tempo di cambiare se stessi per poter cambiare quello che del mondo non ci va.”

LINKS

MIRROR VIDEOCLIP PETROLIO

https://youtu.be/OytBSPiLvss

MIRROR VIDEOCLIP OIL

https://youtu.be/uztYScVbVJI