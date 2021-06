Vistaprint lancia 99 Days of Design per le piccole imprese

Vistaprint lancia 99 Days of Design, un programma dedicato a sostenere e potenziare 99 piccole imprese in tutto il mondo con fondi e risorse vicini a 2 milioni di dollari

Vistaprint, il partner di design e marketing per le piccole imprese, è orgoglioso di annunciare 99 Days of Design, un’iniziativa globale per fornire a 99 piccole imprese di tutto il mondo aiuto finanziario e una rinnovata identità di marca al fine di supportarle in un anno complicato dalla crisi di Covid-19.

Il programma globale, si concentra su aziende di 12 paesi. Le piccole e medie imprese in Italia possono richiedere di essere selezionate per ricevere un pacchetto composto dalla realizzazione del design di un nuovo logo, 15.000 euro di assistenza finanziaria e prodotti Vistaprint. Un aiuto significativo per i proprietari di piccole imprese che hanno trascorso l’ultimo anno in circostanze straordinarie.

“I titolari di aziende in tutta Europa hanno dovuto adeguarsi per più di un anno a situazioni senza precedenti e ad un’enorme pressione sulla loro attività, un rinnovato design potrà svolgere un ruolo chiave nel potenziare le piccole imprese in questo importante momento di riaperture”, afferma Cristina Pujol, Country Manager Vistaprint Italia.

La procedura di iscrizione è aperta a tutte le piccole imprese* in Italia, chiusura 7 luglio e può essere effettuata direttamente presso www.vistaprint.it/99daysofdesign

I candidati saranno selezionati in base al loro bisogno di rinnovare la loro immagine di marca, i vincitori saranno annunciati alla fine di luglio ed i lavori di restyling inizieranno nelle settimane immediatamente successive.

“Siamo davvero entusiasti di poter offrire alle piccole imprese assistenza finanziaria, ma soprattutto di poterle aiutarle a migliorare la loro identità attraverso il design. Un design accattivante può essere una potente fonte di energia e ispirazione, la nostra capacità di agevolare la trasformazione di queste attività in tutta Europa ne è la prova“, afferma Richard Moody, Direttore generale di Vistaprint Europe.

L’iniziativa 99 Days of Design by Vistaprint fa parte dell’obiettivo più ampio di Vistaprint di essere un vero e proprio partner per le piccole imprese fornendo gli strumenti e l’aiuto creativo di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi.

“Sappiamo quanto il design possa essere potente nell’alimentare il successo di piccole e medie imprese”, ha affermato Patrick Llewellyn, CEO di 99designs by Vistaprint™. “L’abbinamento giusto tra imprenditori e talento creativo fa avvenire la magia quando si tratta di costruire un marchio e far crescere un’attività, e attraverso 99 Days of Design by Vistaprint, siamo entusiasti di condividere queste storie di connessione creativa globale e collaborazione con il mondo.”

Per seguire queste 99 trasformazioni di piccole imprese e per saperne di più su 99 Days of Design by Vistaprint, visita www.99designs.com/99daysofdesign.



*Il concorso è aperto alle piccole imprese (fino a dieci dipendenti) che dimostrano la necessità di un nuovo design del logo e assistenza finanziaria, le piccole imprese devono avere la propria sede in Italia. Il Programma è aperto a persone di età minima di diciotto (18) anni.



A proposito di 99designs di Vistaprint

Con una comunità mondiale di oltre 150.000 designer freelance di talento, 99designs by Vistaprint™ è la piattaforma creativa globale che rende facile per le piccole imprese lavorare con esperti creativi e costruire il proprio marchio attraverso un design personalizzato e memorabile.

A proposito di Vistaprint

Vistaprint aiuta milioni di piccole imprese in tutto il mondo, dando loro la possibilità di realizzare i propri sogni. Da oltre vent’anni aiutiamo le piccole imprese ad aumentare la propria credibilità grazie a materiali e soluzioni di marketing di alta qualità: prodotti come striscioni e poster, abbigliamento con logo, articoli promozionali, mascherine in tessuto, volantini, cartoline promozionali, biglietti da visita, siti web e web marketing. Con Vistaprint, le piccole imprese sono in grado di creare e personalizzare il proprio marketing, con strumenti digitali facili da usare in autonomia e modelli di design, oppure con l’assistenza di designer esperti.

Nel 2020 Vistaprint ha acquisito 99designs allo scopo di espandere la sua offerta di design attraverso una comunità globale di più di 150.000 designer di talento, aiutando designer e clienti a lavorare insieme per creare design fantastici. L’obiettivo di Vistaprint è quello di consentire alle piccole imprese l’accesso a marketing e design di qualità, permettendo loro di creare un’identità del marchio uniforme adatta all’uso nei punti vendita, online e nella vita di tutti giorni. Per ulteriori informazioni, visita il sito web: https://www.vistaprint.com. Vistaprint è un’azienda Cimpress (Nasdaq: CMPR).