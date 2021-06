Europei: la Nazionale italiana non si inginocchierà

L’argomento, spiega la Dire (www.dire.it), era già stato discusso prima dell’ultima partita del girone, contro il Galles, che aveva portato ad una confusione generale: mezza squadra in piedi e mezza inginocchiata. I giocatori in queste ore stanno discutendo quale posizione definitiva adottare ma sembra prevalere la scelta di rimanere in piedi, come la controparte austriaca.

Pensiero che sembra essere condiviso anche dal neo allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti: “Non è fondamentale inginocchiarsi per qualche secondo. Non si risolve la questione. Il tema vero è: educare le nuove generazioni alla questione del razzismo che è ancora presente nelle nostre società”, ha dichiarato in un’intervista a Il Giornale.