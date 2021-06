Il Covid nell’UE: situazione più critica in Spagna

Nella mappa Covid dell’Unione europea quasi tutti gli Stati membri in verde: situazione più critica in Spagna e in alcuni Paesi nordici

Secondo la mappa aggiornata a oggi del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), quasi tutta l’Europa si tinge di verde tranne alcune regioni a sud e a nord della Svezia e una regione meridionale della Francia.

La Spagna invece rimane al momento in giallo, ad eccezione delle regioni meridionali colorate in rosso. L’Italia rimane quasi interamente colorata in verde a eccezione delle regioni più a sud della Sicilia, della Basilicata e della Calabria, al momento ancora in giallo.

Le mappe, spiega la Dire (www.dire.it), vengono aggiornate ogni giovedì dall’Ecdc per informare i cittadini europei in merito alle restrizioni di spostamento in vigore a causa della pandemia di Covid-19.

Draghi: “La pandemia non è finita”

“La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori e lo vediamo dal Regno Unito che qualche settimana fa aveva i casi attuali della Francia e oggi 20 volte tanto”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi a Bruxelles per il Consiglio europeo.

“La pandemia va affrontata ancora con determinazione, attenzione vigilanza. Teniamo alta la pressione sui tamponi, continuiamo a farli perché sono importanti per individuare nuove varianti e casi” dice il premier che, sul pericolo della variante delta, aggiunge:

“Dovremo aumentare la vigilanza, continuare la campagna vaccinale con determinazione e aumentare i test e il sequenziamento. Quindi, individuare i focolai e reagire subito. Il problema è vedere come la diffusione della variante stia creando incertezza nella ripresa economica. Non vogliamo trovarci in questa situazione. Così come in autunno, quando rinizieranno le scuole e il trasporto pubblico sarà pieno, non vogliamo ritrovarci come lo scorso anno. Anche perchè, dopo un anno, qualcosa avremo imparato…”.