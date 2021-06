Software di revisione legale, perché non se ne può fare a meno

Quando si tratta di strumenti utili per poter effettuare la revisione legale dei conti, un buon software che possa permettere lo svolgimento di tutte le attività connesse rappresenta oggi giorno uno strumento indispensabile, dalla cui presenza in azienda dipenderà probabilmente l’efficienza e l’efficacia delle relative attività.

Ma cos’è la revisione legale dei conti? E perché non si può proprio fare a meno di disporre del miglior software per la revisione legale dei conti?

Cos’è la revisione legale dei conti

Iniziamo subito con il sottolineare che la revisione legale dei conti ex d.lgs. 39/2010 consiste in un insieme di procedure e di controlli che sono finalizzati a identificare i rischi di errori in bilancio, individuando altresì opportuni criteri adeguati alla valutazione degli stessi rischi. Le attività vengono svolte nel rispetto dei principi di revisione che sono adottati dall’Unione Europea, determinando pertanto una disciplina rigorosa e sottoposta a periodica rivisitazione.

Come si fa la revisione legale dei conti

Il revisore legale, o la società di revisione legale, esprime il proprio giudizio sull’attendibilità dei dati di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato delle imprese che sono sottoposte al controllo contabile.

Nel dettaglio, l’attività effettuata con un software di revisione legale, si esplica attraverso una serie di verifiche periodiche che sono finalizzate proprio alla verifica sulla regolare tenuta delle scritture, e sulla corretta rilevazione di quei fatti e quelle operazioni, ordinarie e straordinarie, che possono impattare sul business societario.

Proprio per poter effettuare correttamente queste attività, il revisore legale, o la società di revisione legale, ha diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi e contabili della società soggetta a revisione. Il giudizio sarà poi rilasciato dal revisore con una relazione che andrà presentata prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio o consolidato, e messa a disposizione dei soci prima dell’assemblea di approvazione dello stesso bilancio.

Il giudizio può essere a sua volta favorevole o negativo, o ancora può sostenere l’impossibilità di esprimere un parere.

Revisione legale dei conti nella società a responsabilità limitata

Con questo articolo ricordiamo altresì che nella società a responsabilità limitata, e nelle società per azioni se previsto esplicitamente dallo statuto, la funzione di revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale.

Ricordiamo inoltre che le srl sono obbligate alla nomina del collegio sindacale solamente se il capitale sociale è superiore a 120.000 euro, o se la srl ha superato i limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-bis del codice civile, e che riguardano il totale dell’attivo patrimoniale, i ricavi delle prestazioni e i dipendenti.

Per quanto infine concerne le stesse società a responsabilità limitata, ricordiamo infine che le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2010 hanno allargato le casistiche inserendo l’obbligo di nomina del collegio sindacale alle ipotesi di redazione del bilancio consolidato (e, dunque, quando siano a capo di un gruppo di altre società che consolidano i dati contabili), o ancora di detenzione delle partecipazioni in società obbligate alla revisione legale dei conti.

Considerata la complessità delle attività e la necessità di disporre di una gestione organica di tutte le iniziative correlate, un software di revisione legale sarà evidentemente essenziale per condurre con efficacia l’operazione di revisione contabile.