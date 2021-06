Rinasce lo storico marchio Libri Scheiwiller: 24 ORE Cultura prosegue la tradizione della celebre casa editrice con un rinnovato progetto editoriale

Nuovi titoli in catalogo, nuova veste grafica, grande attenzione alla qualità e alla ricerca: rinasce e torna in libreria da giugno lo storico marchio Libri Scheiwiller, da sempre un’eccellenza nel mondo dell’editoria. A raccoglierne e portarne avanti l’eredità è 24 ORE Cultura, con un rinnovato progetto editoriale che, nel pieno rispetto dell’unicità e della storia della celebre casa editrice, guarda al futuro attraverso la proposta di una selezione accurata di nuovi e preziosi volumi dedicati alle principali tematiche della contemporaneità.

Editore tra gli altri dei più importanti scrittori italiani e stranieri del Novecento fra cui Eugenio Montale, Alda Merini, Ezra Pound, la casa editrice Libri Scheiwiller nasce a Milano alla fine del 1977 dall’intuizione di Vanni Scheiwiller che, sin dai primi anni Cinquanta, aveva collaborato con il padre Giovanni Scheiwiller alla storica casa editrice All’insegna del Pesce d’Oro, dedita alla pubblicazione di volumi d’arte e di poesia sin dagli anni Trenta.

Successivamente acquisito da 24 ORE Cultura, oggi – dopo un periodo di riorganizzazione – il marchio rivive e torna in libreria con un’offerta di volumi che nasce da un attento lavoro di ricerca e dal rapporto stretto e diretto con gli autori.

La rinnovata attività editoriale, che presenta una nuova veste grafica realizzata da Mario Piazza, è rappresentata dalla prosecuzione delle collane storiche del marchio e dai nuovi progetti editoriali. Tornano le storiche collane Idee e L’Arte e le Arti, arricchite con riflessioni dedicate a tematiche attuali, dagli approfondimenti filosofici, politici ed economici fino ai dibattiti e alle indagini sulle diverse forme di arti moderne e contemporanee raccontate dalle voci di importanti autori.

Alla produzione di queste collane in continuità con la storia dell’editore e ad alcune ristampe tratte dal catalogo preesistente, si affianca inoltre il lancio della nuova serie Interviews, ispirata dall’omonimo magazine fondato da Andy Warhol negli anni Settanta. Diversi i temi su cui saranno interrogate importanti figure chiave del mondo del design, dell’architettura, cinema, fotografia, ecc. A Fulvio Irace, Matteo Vercelloni e Demetrio Paparoni è affidata la cura dei primi tre volumi, incentrati rispettivamente sull’architettura, il design e l’arte.

“Il progetto di rilancio del marchio Libri Scheiwiller è nato poco prima della pandemia, nell’intento di allargare la produzione della casa editrice 24 ORE Cultura, anche a volumi non illustrati. Il marchio ci è parso subito la “casa” ideale per accogliere un nuovo catalogo dedicato a scritti e saggi sulle Arti e sui temi dell’attualità. Abbiamo messo in campo voci autorevoli che ci hanno consegnato illuminanti riletture del passato, e in particolare penso a Bernard Aikema che ridisegnerà la storia del Rinascimento attraverso una ri-lettura “geografica”; che ci hanno raccontato punti di vista inediti del presente, come nel testo critico sul marketing dell’impresa culturale a cura di Maurizio Luvizone; gettando uno sguardo verso il futuro, come nel libro di natura storico/filosofica di Andrea Branzi e nella nuova serie “Interviews” che lascia spazio al pensiero dei più importanti protagonisti delle discipline artistiche. La rinnovata “biblioteca di Scheiwiller” inizia quindi una nuova avventura, in continuità con le collane storiche del marchio e “vestita” di una grafica moderna e originale”, dichiara Chiara Savino, responsabile editoriale di 24 ORE Cultura.

Tra i primi titoli in uscita in libreria e online, disponibili da luglio anche in versione e-book, troviamo per la collana Idee – una finestra sulla storia e sui dibattiti del mondo contemporaneo, dalle principali questioni economiche e politiche fino a quelle filosofiche e sociali – “Vendere o farsi comprare? Un marketing gentile per la cultura” di Maurizio Luvizone, saggio che riflette sul tema della valorizzazione economica dell’arte e della cultura offrendo inediti punti di vista sul settore attraverso l’analisi di casi italiani in dialogo con modelli e suggestioni internazionali.

Per la nuova serie Interviews usciranno invece “Sguardi sull’architettura contemporanea” di Fulvio Irace che vedrà la partecipazione di architetti di fama internazionale tra i quali Renzo Piano, Mario Botta, David Chipperfield, Steven Holl, Odile Decq, Tadao Ando e “Sguardi sul design contemporaneo” di Matteo Vercelloni con le voci dei più celebri designer come Philippe Starck, Ron Arad, Patricia Urquiola, Stefano Giovannoni, Michele de Lucchi, Antonio Citterio, solo per citarne alcuni.

Di prossima pubblicazione, nell’autunno 2021, saranno inoltre due nuovi titoli per la collana L’Arte e le Arti, “La società dei consumi e altri saggi” di Jean Baudrillard, con prefazione di Stefano Giovannoni e Francesca Balena Arista, che presenta una raccolta incentrata sul consumo come processo di comunicazione partendo dal concetto che gli oggetti acquistati non rispondono a semplici necessità ma diventano simboli capaci di raccontare chi li acquista; “Geografie dell’arte. Mobilitas. Rinascimenti in Europa” di Bernard Aikema, un saggio di primaria importanza che si propone di ridefinire la storia dell’arte rinascimentale attraverso gli spostamenti degli artisti, la circolazione delle incisioni e delle opere d’arte, configurando una inedita “carta geografica dell’arte” di portata europea. A questo studio seguirà nel 2022, un inedito pendant a cura dello stesso autore intitolato “Curiositas. I Simboli nell’arte dei Rinascimenti” per approfondire la complessità simbolica delle iconografie caratteristiche delle diverse scuole regionali e nazionali del Rinascimento europeo.

La collana L’Arte e le Arti racchiude le ricerche su artisti, correnti o saggi di Arte ed Estetica con l’obiettivo di approfondire il dibattito critico sulle Arti moderne e contemporanee per esplicitare, non tanto ciò che l’arte è, ma come essa funziona nei contesti sociali ed estetici.

Novità del rilancio è anche una rinnovata veste grafica realizzata attraverso la consulenza artistica di Mario Piazza. Mantenendo inalterata la riconoscibilità e iconicità del celebre marchio Scheiwiller, sono stati inseriti alcuni nuovi elementi visivi, in continuità con la precedente versione storica. In particolare, i piccoli riquadri in copertina, che in origine variavano di colore a seconda della serie, diventano oggi tre grandi scacchi posti a delimitare il confine della copertina verso la costa dei libri. Proprio in costa, questi ricompaiono adattandosi ai diversi spessori dei libri, per dare vita a una sorta di “paesaggio – biblioteca architettonica” che si compone e cambia forma a seconda dei volumi che ne fanno parte, modulandosi in base al gusto del lettore e assumendo di volta in volta una composizione originale.