Mar torna con il nuovo singolo Foreste

Con la raffinatezza che lo contraddistingueci permette di immergerci ancora una volta nel suo mondo artistico ricco di sfumature oniriche, per raccontarci la sua personale visione del mondo e dell’uomo con una straordinaria maturità artistica.

Naufraghi in un mare di illusioni, viviamo ai limiti della realtà, come “cose” che camminano in mezzo agli alberi ignorando quanto ci sovrasta e noncuranti della meraviglia in cui siamo immersi. Dimentichiamo da dove veniamo, ci sentiamo invincibili e padroni di tutto quello che ci circonda, senza renderci conto che esistiamo solo grazie alle foreste che respirano i nostri scarti, fornendoci l’aria di cui vivere. È così che nel suo viaggio ai limiti del reale, Mar immagina l’uomo come in un gigantesco The Truman Show: uno spettacolo che gli alberi guardano affacciati dai loro terrazzi sparsi per il mondo, ospiti in casa loro e, si sa, come invitati lasciamo proprio a desiderare.

«Immagino gli alberi intendi a guardarci, un po’ come gli Ent del Signore degli Anelli, dall’alto di tutta la loro lunga storia e grande saggezza, e ridere dei nostri piccoli exploit da bambini arroganti e presuntuosi. Ci vedono nelle nostre guerre quotidiane, nella perenne ansia di non essere abbastanza e di voler superare tutti i limiti possibili, di essere i migliori, pena l’esclusione dal sistema.»

Quella che racconta Mar attraverso gli occhi personificati delle foreste è la lotta continua degli uomini, l’uno contro l’altro, ma soprattutto con sé stessi. Tutte energie inutilmente sprecate, che dovrebbero piuttosto essere impiegate per cercare un posto in cui godere della libertà e dire grazie alla terra, all’acqua e alla più piccola e fragile foglia.

Bio:

Mar è un narratore di vite e come un moderno Odisseo, perennemente in viaggio, mischia suoni e parole per raccontarci le storie che ha vissuto, quelle che avrebbe voluto avere il coraggio di vivere o che avrebbe voluto che altri vivessero. Ogni canzone è una sfumatura di Mar e di come legge le cose e persone. Mar è di origini latino-americane e ha imparato l’italiano cantando le sigle dei cartoni animati prima ancora di andare a scuola. Mar è tre semplici lettere, tre suoni che dall’aramaico all’inglese, sono carichi di tutta la sua contraddizione: da un lato il senso di giustizia ed equilibrio delle cose e dall’altra il modo tutto umano di rovinare spesso la perfezione delle cose.