Dj Bront pubblica l’album Scratch Boundaries

Dj Bront, virtuoso del giradischi e attuale campione italiano del DMC, online su tutte le piattaforme digitali con l’album “Scratch Boundaries”

Anticipato dai singoli “You Must Follow” feat. Dj Kitsos e “The Italian Job” feat. TY1, esce oggi in digitale “Scratch Boundaries” (https://linktr.ee/djbront), il nuovo album di Dj Bront, il secondo del milanese classe 93, virtuoso del giradischi e attuale campione italiano del DMC, la competizione di turntablism più prestigiosa del mondo dove si è affermato due volte, aggiungendo queste vittorie a quelle ottenute in altri campionati di djing molto importanti. Da oggi è anche possibile ordinare tramite il sito ufficiale dell’artista, www.djbront.com, il vinile di “Scratch Boundaries”.

L’album, composto da 12 tracce (11 per la versione digitale e 1 disponibile in esclusiva sul vinile) nasce dall’idea di creare una rete di collaborazioni internazionale coinvolgendo Dj campioni di vari Paesi. A parte la rappresentazione italiana, infatti sono ospiti del disco i Dj protagonisti delle più importanti competizioni mondiali provenienti da Grecia, Inghilterra, USA, Brasile, Giappone, Russia, Australia e Algeria.

Non a caso il titolo del disco, “Scratch Boundaries”, si può tradurre in italiano con “tagliare i confini”, anche se il termine scratch si riferisce, chiaramente, prima di tutto all’azione del Dj quando mette mano sul vinile, all’arte del turntablism.

“La necessità di tagliare i confini – racconta Dj Bront – nasce dalla voglia di unire persone di ogni parte del mondo perché, specialmente nell’ultimo anno, la lezione più importante che dovremmo aver imparato è che non conta quanto siamo diversi, ma quanto NON lo siamo. Diversi paesi, con diverse politiche e diverse religioni hanno avuto un grande ‘nemico’ in comune… allora perché non cercare un grande ‘amico’ in comune? Qualcosa che, aldilà di ogni diversità, è in grado di unire le persone: ovviamente il mio primo pensiero è andato alla musica e in particolare alla mia specialità, l’arte del djing, di chi usa il giradischi come un vero e proprio strumento”.

Gli ospiti del disco sono, in ordine di tracklist, Dj Kitsos (Grecia), Dj As-One (USA), Dj 14 (Giappone), Dj Wallzee (Australia), TY1 (Italia), Statik (Inghilterra), Dj Nino Leal (Brasile), Dj Dino (Algeria) e Dj Chell (Russia). Dj Bront ha dunque connesso i 5 continenti in un disco che ruota intorno al mondo del giradischi, e in cui tutti i Dj coinvolti sono campioni in carica nelle loro nazioni (o lo sono stati negli anni recenti) o addirittura hanno trionfato nelle competizioni di livello mondiale.

Ha un significato particolare la presenza di TY1, uno dei principali punti di riferimento artistici di Dj Bront: l’unico ospite italiano, infatti, ha segnato la storia del giradischi vincendo molte battle e da anni è anche noto come producer di alcuni dei maggiori rapper italiani e autore di album di successo. La sua presenza vuole dimostrare quanto la scuola italiana del giradischi sia ancora al top a livello mondiale.

I beat del disco sono prodotti da TwentyTwo, producer del format Real Talk.

TRACKLIST

01. Intro

02. You must follow feat. Dj Kitsos (Grecia)

03. It’s ghastly feat. Dj As-One (USA)

04. The greatest power feat. Dj 14 (Giappone)

05. Devastating feat. Dj Wallzee (Australia)

06. The Italian job feat. TY1 (Italia)

07. Hit me feat. Statik (Inghilterra)

08. Raw feat. Dj Nino Leal (Brasile)

09. Can’t stop feat. Dj Dino (Algeria)

10. All I want feat. Dj Chell (Russia)

11. Outro (freestyle)

12. Only 4 Dj (Bonus Track) [esclusiva vinile]