Anica Academy presenta i corsi 2021/22

A inaugurare le attività formative a settembre 2021 sarà un workshop di alta formazione professionale della durata di 2 mesi, dedicato alla sceneggiatura per la serialità e destinato ai giovani professionisti già in attività:. Il progetto è sviluppato in collaborazione con: Fabrizio Bettelli, Massimo Torre, Isabella Aguilar e Giacomo Durzi affiancheranno nel Comitato Scientifico Tinny Andreatta, Daniele Cesarano e la Project manager del workshop Raffaella Bonivento. Il Workshop avrà, si terrà in presenza a Roma presso la sede di Anica, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria e nel rispetto delle disposizioni normative.Il corpo docenti è costituito da professionisti con ampia esperienza di writers’ rooms e insegnamento, con il coinvolgimento di tutor italiani e guests internazionali. Le iscrizioni sono aperte da oggi , 9 giugno, e si chiuderanno verso metà luglio.A ottobre prenderà il via il corso di formazione della durata di 8 mesi per giovani diplomatiaperto a talenti di ogni estrazione socio-economica, sostenuti dall’impegno dei fondatori:. Il corso offrirà una panoramica completa del ciclo produttivo dell’audiovisivo, dallo sviluppo alla scrittura, dalla produzione alla post-produzione, alla distribuzione, ai diritti e al marketing. Con la guida di docenti, imprenditori, manager e professionisti italiani e internazionali, ogni studente approfondirà le caratteristiche e complessità di ogni fase del processo di creazione e realizzazione. Il corso si concluderà con un progetto individuale o di team e con una internship coerente con l’area di attività di maggiore interesse in un’azienda parte del network dell’Academy. Le iscrizioni saranno aperte entro la metà di giugno.

A gennaio 2022 inizierà Script in progress – Sviluppare e proporre idee originali per il cinema, workshop della durata di 3 mesi, dedicato alla scrittura per il cinema e indirizzato a giovani sceneggiatori che vogliono acquisire e affinare gli strumenti tecnici e comunicativi per sviluppare un concept e portarlo fino al pitch ai produttori. Prossimamente saranno comunicate tutte le informazioni necessarie per iscriversi.