Previsioni meteo 23 giugno 2021: piogge al Nord, caldo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 23 giugno 2021: piogge e temporali pomeridiani sulle regioni settentrionali, l’ondata di caldo insiste al Sud e Isole maggiori

Italia divisa in due sotto il profilo meteo con correnti fresche e instabili al Nord e caldo africano al Centro-Sud. Nella giornata di oggi, infatti, avremo possibilità di piogge e temporali pomeridiani sulle regioni settentrionali mentre al meridione insisteranno caldo e afa, che ormai ci tengono compagnia dallo scorso weekend. Le città più calde saranno Foggia e Catania, dove le temperature potranno raggiungere i +41°C secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà spaccata in due, con caldo persistente al meridione. Saranno possibili nuovi picchi fino a +40°C soprattutto in Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna. Sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro Italia, invece, continueranno a transitare correnti più fresche garantendo un caldo più sopportabile. Il quadro meteo resterà invariato almeno fino al prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, mercoledì 23 giugno 2021, al Nord Italia cieli in prevalenza sereni al mattino, con addensamenti sulle regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse ed anche temporali sui rilievi alpini e Piemonte. In serata residue piogge sulle Alpi e sul Piemonte, con locali temporali, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

Al Centro al mattino cieli sereni ovunque e locali addensamenti sulle coste settentrionali della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli poco nuvolosi e locali piogge in Appennino, sereno sui settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi.

In Toscana locali addensamenti al mattino sulle coste, sereno altrove; al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutta la regione con locali piogge sull’Alta Toscana. Asciutto nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni, con qualche nube su Sicilia occidentale e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori, ancora sereno sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata caratterizzata da bel tempo, con cieli sereni sia durante la mattina che nelle ore pomeridiane. Qualche nube in serata con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.