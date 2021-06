I Poison Blackout pubblicano il terzo singolo

“One Love” è il terzo singolo dei Poison Blackout: il brano, fuori per Sorry Mom!, è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“One Love” è il terzo singolo ufficiale di Poison Blackout. Il brano tratta il tema dell’amore, ma non nella sua accezione classica o platonica: parla infatti di quello che si prova per una passione, ciò che fa sentire vivo ognuno di noi. Il sound di matrice Alternative Rock presenta elementi moderni, come le chitarre in Drop C, i samples vocali e l’arricchimento dato dall’utilizzo dei loop elettronici.

Il testo arriva dal fedele taccuino di Federico Carbone, anche autore della musica e di fatto anima e unico membro fisso dei Poison Blackout. Le parole, che sembravano figlie di un disordine mentale, avevano in realtà la loro coerenza, così è nata “One Love“.

I Poison Blackout sono una rock band italiana, formatasi a Bergamo nel 2011. I loro brani spaziano dall’alternative fino al post-hardcore, con ambientazioni sonore dominate da sintetizzatori che richiamano la musica Ambient e Chill, rendendo di fatto la band unica nel suo genere. Federico Carbone (cantante, songwriter, e polistrumentista) è l’unico membro fisso della line up.

