Kid Gamma duetta con Rich Meyer in Brividi

“Brividi” è il titolo del nuovo singolo di Kid Gamma, cantante e beatmaker palermitano classe 2002, in featuring con Rich Meyer

Fuori in digitale “Brividi” (distribuito da Believe – ASCOLTA QUI), nuovo singolo del cantante e beatmaker palermitano classe 2002 Kid Gamma con la collaborazione dell’artista romano Rich Meyer.

Prodotto dal produttore siciliano Fallen, “Brividi” continua sul solco del nuovo sound r’n’b/urban protagonista degli ultimi lavori discografici dei due artisti, unito alle loro topline che li dstinguono, capaci di creare una sinestesia tra suoni e produzioni.

BIOGRAFIA

Rich Meyer è nato a Roma nel 1996. Cresciuto artisticamente nella crew Young Minds insieme a Nomercy Blake, tha Supreme, Maestro, Cyrus Yung, Commodo e Fallen, suo produttore. Dal 2020 ha iniziato a sperimentare e a cantare in italiano, proponendo un nuovo stile con contaminazioni rap e r’n’b americane ma espresse con la propria madrelingua, prima con “Gocce” e “Sorridi” e in seguito con “Crisi d’Astinenza”, primo estratto dal nuovo EP in uscita nel 2021 e distribuito da Believe Digital.

Gabriele Gallo, in arte Kid Gamma, cantante e beatmaker classe 2002, nato a Palermo. Dall’età di quattro anni si dedica agli studi del pianoforte, in seguito frequenta il conservatorio V. Bellini. Nel luglio 2012 è risultato vincitore della Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition e nel maggio 2013 ha debuttato alla prestigiosa Carnegie Hall di New York e alla New York University, ricevendo consenso unanime e l’Audience Award, a soli undici anni ha debuttato al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’orchestra sinfonica siciliana. “Queste esperienze, dice Kid Gamma, sono state un punto fondamentale per un ragazzo giovane come me. Calcare questi grandi palchi può farti sognare immensamente, ma allo stesso tempo possono essere come un burrone in cui cercare di non cadere e farsi male. Personalmente mi hanno dato una spinta per fare ancora di più, modellare la mia musica e soprattutto ascoltare tanto altro, per non rinchiudermi solo in alcuni suoni. La musica classica mi ha dato tanto, ed ho cercato di trasportarla nella musica elettronica, genere che mi ha sempre appassionato, come ascoltatore, fruitore e a volte anche dj.” Dal 2016 quindi si dedica alla produzione di musica elettronica, facendosi notare nella sua città sin da subito per le sue sonorità ricercate. Nel 2018 fonda un collettivo artistico che comprende diverse forme d’arte che spaziano dalla produzione/voce al graphic design/fotografia e video: MOP. Proprio con il collettivo cominicia a produrre nuove canzoni come “Mami”, “Cali”, “Bang”, “Crazy” totalizzando oltre 150 mila ascolti e visualizzazioni, e calcando i palchi della città, aprendo i concerti di Geolier, stella del rap napoletano e partecipando a molti festival in città. Dalla fine di settembre 2020 entra a far parte del roster e management di GoMad Concerti ed il 30 ottobre 2020 esce IPHONE il suo primo singolo, con riscontri positivi da media e pubblico. La sua vena produttiva non si ferma, sfornando beat per molti artisti, e una sua creazione con la penna e la voce dell’artista De Almeida, arriva al secondo posto dell’importante contest nazionale “Musica contro le Mafie”. A febbraio 2021 è uscito Mezz’Ora, un brano che ha identificato ancor di più il progetto musicale di Kid Gamma.

Link social

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6JXpaIS9QQQlZSWfbWDWx1

Website: https://www.kidgamma.com/

Instagram: https://www.instagram.com/gamma.mop/