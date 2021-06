Cromoterapia è il nuovo singolo degli Indaco Duo

In radio e negli store “Cromoterapia” (Playaudio/Azzurra Music) il nuovo singolo degli Indaco Duo: tormentone fresco ed estivo scritto dai due giovani

Disponibile in radio e negli store “Cromoterapia“ (Playaudio/Azzurra Music) il nuovo singolo degli Indaco Duo, tormentone fresco ed estivo – scritto dai giovani per i giovani, ma non solo – che con la sua pungente ironia racconta il collegamento tra i malesseri fisici e quelli spirituali, causati dall’omofobia, dalla distanza, dall’intolleranza, dall’ignoranza, dalla discriminazione e dal grigiore di una società che non educa all’apertura.

“C’è stato un gran lavoro dietro questo progetto, un lavoro di complicità, sinergia e anche – come ogni artista per antonomasia – di nottate insonni. Siamo davvero felici – dicono gli Indaco Duo – di poter portare alle orecchie del mondo questa nuova canzone che rappresenta noi due ma sappiamo che parla anche per tanti giovani in situazioni tutt’altro che facili, che sicuramente la musica non può aggiustare ma può aiutare a superare con un po’ di buona energia. Non vediamo l’ora di portarla dal vivo sui palchi e di vedere tante belle persone colorate cantarla con noi.“

Gli Indaco Duo, chiamano a gran voce un dottore che prescriva i colori come terapia: la cura a tutti quei mali potrebbe davvero essere il dipingersi con libertà di orgoglio, di baci, di festa, di voci e di una canzone da urlare e ballare, che sia la ricetta per un nuovo sorriso.

BIOGRAFIA

Indaco Duo, all’anagrafe Luisa Pistrin e Simone Forte, cantautori di Trieste con due singoli già pubblicati, hanno tenuto solo nel 2019 quasi 50 concerti tra piazze, teatri, Pride e club, dopo l’esperienza a Sanremo 2019 e grazie al piccolo grande successo del brano inedito “Tonalità“, un inno per la comunità LGBTQ+ che grida la voglia di esprimere liberamente i propri colori: la canzone – definita dai due artisti “contro nessuno e a favore di tutti” – diventa sigla di Jotassassina 2019, nota organizzazione di eventi a tema rainbow del Friuli Venezia Giulia, e vince il premio Miglior Sigla nella classifica di Ciao Gender 2019. Nell’estate 2020, esce “Tinte Unite“, canzone dalle sonorità pop, reggaeton e trap che racconta la voglia dei giovani di riprendersi la vita durante una situazione che ha sconvolto il mondo intero: scritta durante il primo periodo di quarantena ed eseguita dal vivo per la prima volta al Verona Pride 2020, porta con sé l’attualità ed una forte riflessione sul sociale nonché una bandiera di forza a favore della Comunità LGBTQ+ e vanta la partecipazione di 50 ragazzi da tutto il mondo (tra cui 7 attivisti famosi su TikTok e Instagram) al suo videoclip verticale.

Ora esce “Cromoterapia” brano che AZZURRA MUSIC ha inserito nel suo progetto “MUSIC BOOSTA”.

