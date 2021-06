Castiglioncello Festival svela i primi artisti

Castiglioncello Festival 2021: ad agosto tornano gli appuntamenti live con grandi artisti sul palco nella di Castello Pasquini nella Costa degli Etruschi

Torna anche quest’anno il Castiglioncello Festival, la rassegna estiva di musica e teatro organizzata dalla LEG Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo – Assessorato alla Cultura e Turismo.

Nel mese di agosto, nella splendida location di Castello Pasquini, si esibiranno alcuni artisti tra i più amati dal pubblico italiano ed ancora una volta il festival si pone tra i più seguiti ed interessanti del panorama nazionale.

Il Sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati per questa nuova attesa edizione dichiara ‘Anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare un cartellone ricco e variegato, con artisti di grande livello, in grado di attrarre fasce diversificate di pubblico. Sono certo che il Castiglioncello Festival darà un importante contributo all’offerta turistica e all’economia del territorio, e sarà un’occasione per recuperare nel periodo estivo quella socialità e spensieratezza che nei mesi scorsi ci è tanto mancata. La collaborazione tra Fondazione Armunia, Comune e LEG, ancora una volta ha dato buoni frutti, rappresentando un valore aggiunto per la qualità delle proposte culturali rivolte a cittadini e turisti’.

Licia Montagnani, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione del territorio racconta ‘La quarta edizione del Castiglioncello Festival mi dà una emozione particolare. Dopo la coraggiosa edizione dello scorso anno nelle paure ed incertezze della pandemia, trovo in questo importante cartellone che andiamo a proporre per l’estate del 2021 un segnale importante di rinascita sociale e un motivo di gioia tanto atteso e sperato in questo lunghissimo anno, un segno bene augurante di cui c’era un estremo bisogno.’ e prosegue ‘Nel Castiglioncello Festival il ruolo preponderante della bellezza e della suggestione che gli spazi del Castello Pasquini offrono agli spettatori si fonderà con la musica e gli spettacoli degli artisti più amati dal grande pubblico e creerà di nuovo quella magia così legata alle notti d’estate ..quella che si ricorda e si porta nel cuore…Il Castello Pasquini, con il Castiglioncello Festival che si svolgerà subito dopo il Festival Inequilibrio che si conclude il 4 Luglio, continuerà così ad essere un riferimento importante per la cultura e gli eventi di tutta la Costa degli Etruschi spaziando e differenziando la programmazione nei vari settori dello spettacolo e dell’arte.

Sono felice della sinergia che la Fondazione Armunia ha ancora una volta trovato nelle proposte di LEG Live Emotion Group, società vincitrice del bando, accogliendo l’indirizzo della Amministrazione Comunale teso ad offrire a turisti e residenti un Festival musicale di qualità, direi senza dubbio unico nella nostra costa e di grande rilievo in tutta la regione.”

Si parte il 4 agosto con GIANNA NANNINI, il 10 salirà sul palco NICCOLO’ FABI, l’11 JONATHAN CANINI, il 12 GIORGIO PANARIELLO ed ancora il 13 ENRICO NIGIOTTI e il 16 agosto RKOMI.

Sandro Giacomelli, che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group, dichiara ‘‘‘Anche quest’anno proviamo a ripartire con impegno e passione, forti dell’esperienza accumulata durante la scorsa estate, LEG infatti non si è mai davvero fermata e anche nel 2020, per l’estate del primo lockdown generale, è riuscita ad organizzare eventi e rassegne. Da questa esperienza nasce una solida competenza che va a sommarsi alla maturità di un’azienda impegnata in questo settore da più di vent’anni – in materia di gestione degli spettacoli nel rispetto delle indicazioni e dei decreti ministeriali relativi alla limitazione dei contagi e in linea con quelle che sono le soluzioni utili al contenimento della diffusione del virus.’ E prosegue ‘Con queste premesse LEG intende rimarcare ancora una volta che tutti gli spettacoli previsti per l’estate 2021 vengono organizzati in sicurezza, rispettando scrupolosamente le norme di distanziamento e attivando tutti i necessari protocolli per evitare la diffusione del virus Covid-19. La tutela del pubblico e della salute rimane per LEG obiettivo primario. La pandemia ha colpito gravemente tutto il comparto dello spettacolo dal vivo, ma i lavoratori del settore non si arrendono e quest’anno anche gli artisti più celebri, che normalmente si muovono accompagnati da grandi produzioni, hanno sposato la causa decidendo di tornare ad esibirsi, mettendosi a disposizione e accettando quindi di adattare i loro spettacoli per rispondere alle esigenze di distanziamento e sicurezza personale. Trovare gli equilibri giusti perché tutta la macchina organizzativa potesse funzionare ha richiesto molto lavoro, per questo ci preme specificare che non sarebbe stato possibile raggiungere l’obiettivo se non ci fosse stata la piena collaborazione con le istituzioni e per questa rassegna al Teatro delle Rocce ringraziamo il Comune di Rosignano Marittimo, l’Assessorato alla Cultura e Turismo e la Fondazione Armunia. Tutti hanno dimostrato una grande sensibilità verso la necessità di offrire eventi di svago per i cittadini e che è intervenuto per offrire una proposta che potesse risultare allettante anche dal punto di vista turistico.’ Giacomelli conclude ‘Ci auguriamo quindi che per il pubblico che ci segue da anni questi eventi possano essere percepiti come un segnale di speranza e un ulteriore passo verso la ripartenza.’

Circuito Prevendite: ticketone

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

INFOLINE – 3924308616

Il Calendario:

04/08 GIANNA NANNINI

10/08 NICCOLO’ FABI

11/08 JONATHAN CANINI

12/08 GIORGIO PANARIELLO

13/08 ENRICO NIGIOTTI

16/08 RKOMI