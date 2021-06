Previsioni meteo 22 giugno 2021: il caldo non molla la presa al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 giugno 2021: temperature in calo sulle regioni settentrionali e piogge al Nord-Ovest, caldo e afa al Sud e Isole maggiori

Condizioni meteo caratterizzate da caldo e afa sull’Italia in quest’ultima decade di Giugno, a causa dell’anticiclone africano che dallo scorso weekend sta soffiando aria calda sulla nostra Penisola. Il campo di alta pressione di matrice africana in queste ore si ha raggiunto il meridione, dove avremo picchi fino a +40°C e città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Andrà meglio al Nord e parte del Centro, dove correnti più fresche faranno calare le temperature: saranno anche possibili piogge al Nord-Ovest.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per tutta la settima le regioni centro-meridionali dovranno fare i conti con caldo e afa a causa della persistenza dell’anticiclone africano. Saranno possibili picchi fino a +40°C soprattutto in Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Sardegna mentre sul resto del Centro-Sud le temperature saranno più contenute. Sulle regioni del Nord, invece, transiteranno correnti più fresche fino al prossimo weekend garantendo un caldo più gradevole.

Intanto per oggi, martedì 22 giugno 2021, al Nord Italia cieli in prevalenza sereni al mattino, con locali piogge sul Piemonte. Al pomeriggio attesi temporali tra Piemonte, Lombardia e Triveneto a ridosso dei settori montani; ampi spazi di sereno altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, altrove non sono previste variazioni di rilievo.

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino locali addensamenti sulle coste Toscane. Al pomeriggio qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati; soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni sia sulle coste sia sulle zone interne.

Al mattino velature in transito su gran parte delle regioni meridionali, assenza di nuvolosità su Campania, Molise e Sardegna. Attese ampie aperture al pomeriggio con ancora qualche addensamenti su Salento, Calabria e Sicilia. In serata assenza prevalente di nuvolosità e cieli del tutto sereni.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore diurne su gran parte della regione, maggiori schiarite al pomeriggio sulle zone meridionali. Sereno nelle ore serali su tutti i settori.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in rialzo al Sud; massime stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.