Fuori il nuovo fumetto Dien Bien Phu 3

Un fotografo e un cecchino guardano la guerra allo stesso modo: attraverso una lente.

Hikaru Minami continua a documentare la guerra del Vietnam, trovandosi al centro del fuoco incrociato di due fazioni che combattono per un Paese sempre più lacerato nella storica battaglia di Ia Drang e nell’assedio alla base di Pleime. Assistiamo a uno scontro tra opposte fazioni, raccontato simbolicamente attraverso la lotta corpo a corpo di due alti ufficiali dai poteri sovrumani. Un duello epico che continua a farci viaggiare nell’abisso di uno dei momenti più drammatici della Storia mondiale.

La serie manga, che sarà completa in dieci volumi come spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), mette in scena con tratto cartoonesco e una narrazione estremamente realistica, uno dei conflitti più drammatici della contemporaneità, fondendone storia e fiction in maniera magistrale.