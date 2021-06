Nuovi colori per le Jazz O’ Saucony

Sneakers: nuove colorazioni femminili e maschili della Jazz O’ in arrivo nella collezione Saucony Originals che non smette di stupire

Un delicato cipria o un intenso cherry. Cedro o olive green. Sono queste le nuove colorazioni femminili e maschili della Jazz O’ in arrivo nella collezione Saucony Originals. Iconico nello stile, questo modello da sempre si caratterizza per i dettagli che fanno la differenza: il tocco argentato sul rinforzo della variante cipria, il giallo sferzante sulla tomaia rosso ciliegia, l’aggiunta di tocchi ottanio, arancione o carta da zucchero alle proposte cedro e verde. Nell’anno che celebra il 40esimo anniversario di questa silhouette, Jazz O’ non smette di stupire e rinnovarsi continuamente nelle proposte colori. Comfort, fit e leggerezza sono i key factors di questo successo intramontabile.

