Malattia di Crohn: risankizumab efficace dopo 12 settimane

Grazie al trattamento con risankizumab remissione clinica ed endoscopica dopo 12 settimane in pazienti con Crohn moderato-severo

Durante la conferenza vituale Digestive Disease Week (DDW) 2021 sono stati presentati nuovi dati che hanno mostrato percentuali significativamente maggiori di pazienti con malattia di Crohn da moderatamente a gravemente attiva trattati che hanno raggiunto gli endpoint co-primari di remissione clinica e risposta endoscopica alla settimana 12 rispetto al placebo (p<0,001 per ciascuno) con entrambe le dosi di risankizumab sperimentale (600 mg o 1200 mg) rispetto al placevo. I dati riguardano due studi di induzione di fase 3, ADVANCE e MOTIVATE.

Gli studi ADVANCE e MOTIVATE sono studi di induzione di fase 3, multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo progettati per valutare l’efficacia e la sicurezza di risankizumab negli adulti con malattia di Crohn da moderata a grave.

L’obiettivo dei due studi è valutare l’efficacia e la sicurezza di due dosi di risankizumab, 600 mg e 1200 mg, rispetto al placebo. Lo studio ADVANCE ha incluso una popolazione mista di pazienti che avevano risposto in modo inadeguato o erano intolleranti alla terapia convenzionale e/o biologica. Lo studio MOTIVATE ha valutato i pazienti che avevano risposto in modo inadeguato o erano intolleranti alla terapia biologica.

Entrambi gli studi includevano set leggermente diversi di endpoint primari e secondari per il protocollo statunitense e al di fuori del protocollo statunitense (OUS).

Gli endpoint primari erano il raggiungimento della remissione clinica (per CDAI per il protocollo USA, che è stato misurato da un punteggio CDAI inferiore a 150, e per PRO-2 per il protocollo OUS, che è stato misurato dalla frequenza giornaliera delle feci e dal punteggio del dolore addominale) e risposta endoscopica (per entrambi i protocolli) alla settimana 12. La risposta endoscopica è definita come una diminuzione di SES-CD superiore al 50 percento rispetto al basale (o almeno una diminuzione maggiore o uguale al 50 percento rispetto al basale in pazienti con malattia ileale isolata e un SES-CD di base di 4), come valutato da un revisore centrale.

Lo studio ADVANCE ha incluso pazienti con intolleranza pregressa o risposta inadeguata alla terapia convenzionale (non bio-IR) e/o alla terapia biologica (bio-IR).

Lo studio MOTIVATE ha valutato solo pazienti con bio-IR. Nello studio ADVANCE, risankizumab ha mostrato efficacia indipendentemente dallo stato di trattamento precedente mediante analisi di sottogruppi in pazienti con malattia di Crohn da moderata a grave, e i pazienti non bio-IR avevano tassi di efficacia numericamente più alti rispetto ai pazienti bio-IR.

“Molte persone con malattia di Crohn, una condizione imprevedibile che può causare un carico fisico, emotivo ed economico significativo, non riescono a controllare la malattia con i trattamenti attuali”, ha detto Remo Panaccione, professore di medicina e direttore dell’unità IBD, Università di Calgary . “Siamo lieti di presentare i dati alla DDW che dimostrano che risankizumab aiuta un numero significativamente maggiore di pazienti a raggiungere la remissione clinica e la risposta endoscopica alla settimana 12 rispetto al placebo”.

Durante il periodo di induzione di 12 settimane, il profilo di sicurezza di risankizumab in entrambi gli studi è stato generalmente coerente con il profilo di sicurezza noto di risankizumab da precedenti studi clinici. Non sono stati osservati nuovi rischi per la sicurezza.

In ADVANCE, gli eventi avversi gravi (SAE) si sono verificati nel 7,2% dei pazienti nel gruppo risankizumab 600 mg e nel 3,8% dei pazienti nel gruppo risankizumab 1200 mg rispetto al 15,1% dei pazienti nel gruppo placebo.

Gli eventi avversi più comuni osservati nei gruppi di trattamento con risankizumab sono stati cefalea, nasofaringite e affaticamento. I tassi di infezioni gravi sono stati dello 0,8 e dello 0,5% nei pazienti trattati con risankizumab 600 mg o 1200 mg, rispettivamente, e del 3,8% nei pazienti che hanno ricevuto placebo.

I tassi degli eventi avversi che hanno portato alla sospensione del farmaco in studio sono stati il 2,4% e l’1,9% dei pazienti trattati con risankizumab 600 mg o 1200 mg, rispettivamente, rispetto al 7,5% con placebo.

In ADVANCE, sono stati segnalati due decessi nel gruppo placebo mentre non sono stati segnalati eventi avversi cardiaci maggiori (MACE) o eventi di reazione anafilattica.

In MOTIVATE, gli eventi avversi gravi si sono verificati nel 4,9% dei pazienti nel gruppo risankizumab 600 mg e nel 4,4% dei pazienti nel gruppo risankizumab 1200 mg rispetto al 12,6% dei pazienti nel gruppo placebo.

Gli eventi avversi più comuni osservati nei gruppi di trattamento risankizumab sono stati mal di testa, artralgia e rinofaringite. I tassi di infezioni gravi sono stati dello 0,5 e dell’1,0% nei pazienti trattati con risankizumab 600 mg o 1200 mg, rispettivamente, e del 2,4% nei pazienti che hanno ricevuto placebo.

I tassi di eventi avversi che hanno portato alla sospensione del farmaco in studio sono stati dell’1,0 e del 2,4% dei pazienti trattati con risankizumab 600 mg o 1200 mg, rispettivamente, rispetto all’8,2% del placebo. Si è verificato un decesso nel gruppo risankizumab 1200 mg a causa di carcinoma a cellule squamose del polmone diagnosticato il giorno 8 dello studio, che è stato valutato come non correlato al farmaco in studio dallo sperimentatore. Non sono stati riportati eventi di MACE o di reazione anafilattica.

L’uso di risankizumab nella malattia di Crohn non è approvato e la sua sicurezza ed efficacia non sono state valutate dalle autorità di regolamentazione. Lo studio di mantenimento per la malattia di Crohn è in corso e una volta completato sarà presentato alle autorità di regolamentazione con gli studi di induzione.

Risankizumab (SKYRIZI) fa parte di una collaborazione tra Boehringer Ingelheim e AbbVie, con AbbVie che guida lo sviluppo e la commercializzazione a livello globale.