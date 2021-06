L’illusione ottica della finestra che gira è virale

Una nuova incredibile illusione ottica sta facendo impazzire migliaia di utenti sul web. E questa volta, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il cervello non riuscirà a trovare una risposta logica.

La finestra che gira

In un video condiviso su Twitter, tratto da uno show anni 70 australiano, viene presa in esame una versione alternativa della “stanza di Ames”, dove ad essere alterata è la prospettiva di una finestra disegnata su un cartoncino. L’illusione ottica fa sembrare che la finestra oscilli avanti e indietro quando, in realtà, ruota su se stessa. Fin qui tutto ok. A mandare in tilt gli utenti, però, è una penna.

Guardate con i vostri occhi che succede.