In tour svegliaginevra presenta il nuovo album

Dopo l’uscita del suo album di debutto, Le tasche bucate di felicità, svegliaginevra è pronta per far sentire la sua musica dal vivo. Ecco i primi appuntamenti confermati:

22 giugno – Finisterre Beach – Ravenna

10 luglio – Underwater Music Fest – Covo (BG)

info su – Finisterre Beach –– Underwater Music Fest –info su www.bpmconcerti.com

svegliaginevra parla di amori, di posti e di persone nel modo più sincero possibile, catalizzando in ogni brano tutti i suoi ascolti e le influenze musicali. Le tasche bucate di felicità è un album importante per svegliaginevra, che racchiude una serie di piccoli successi: da Punto, tra i 60 brani selezionati da Sanremo Giovani 2021, a Come fanno le onde, vera e propria indie hit che sta continuando a ricevere attenzioni da pubblico, critica e network radiofonici nazionali superando da sola il milione di streams. Il brano è entrato nella colonna sonora di una puntata della serie di Netflix, Summertime2.Con Le tasche bucate di felicità svegliaginevra si conferma poi tra le portabandiera della nuova classe dell’indie nazionale e continua un percorso che sta trovando sbocco anche nel mondo del live.