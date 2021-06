Su Nintendo Switch arriva Pokémon UNITE

Uscirà a luglio su Nintendo Switch Pokémon UNITE, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. A settembre sarà anche per dispositivi mobile

Uscirà da luglio su Nintendo Switch Pokémon UNITE, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. Il titolo arriverà poi a settembre su dispositivi mobili e sarà free-to-start, con acquisti facoltativi all’interno del gioco.

Pokémon UNITE supporterà la modalità di gioco multipiattaforma tra Switch e mobile, che consentirà di lottare contro o insieme a giocatori che utilizzano una qualsiasi delle piattaforme. Inoltre, i giocatori potranno usare il loro account del Club Allenatori di Pokémon o il loro account Nintendo sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobili per sincronizzare facilmente i progressi di gioco.

Pokémon UNITE: come funziona

Pokémon UNITE è ambientato su Aeos Island, un’isola leggendaria ai confini inesplorati dell’oceano. In questo luogo, i giocatori troveranno la Unite Battle Committee (Associazione Lotta Unite), detta anche UBC (ALU), che organizza diversi tornei di Unite Battle (Lotte Unite).

Nel corso delle Unite Battle, i giocatori formano squadre di cinque Pokémon ciascuna e si affrontano per totalizzare il maggior numero di punti prima che scada il tempo. Sull’isola, i giocatori entreranno in contatto con una nuova forma di energia, chiamata Aeos energy (energia Heos). Questa energia può essere sfruttata nelle Unite Battle per far evolvere i Pokémon.

Le regole delle Unite Battle

Nel corso delle Unite Battle, gli Allenatori si sfidano in lotte a squadre 5 contro 5 affiancati dal loro Pokémon. Vince la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti allo scadere del tempo. Per far guadagnare punti alla propria squadra, i giocatori devono ottenere Aeos energy sconfiggendo i Pokémon selvatici e i Pokémon avversari. Dopodiché, devono rilasciare l’energia accumulata in una delle goal zone (aree goal) avversarie.

Le Unite Battle si disputano in vari stadi, ciascuno dei quali ha regole diverse. I parametri che possono variare sono il numero di giocatori per squadra, la durata della partita e persino i Pokémon leggendari che si incontrano.

L’unione fa la forza

Per vincere nelle Unite Battle è fondamentale collaborare con i propri compagni di squadra. Quando si affronta una squadra di giocatori esperti o si è in svantaggio, è possibile ribaltare le sorti della partita semplicemente facendo lavoro di squadra. Partecipando ai ranked match (lotte competitive), i giocatori ottengono dei performance point (punti attività) e possono così aumentare o diminuire di rango in base al risultato.

I giocatori inizieranno a lottare dal livello Beginner Cup (principiante) per poi cercare di raggiungere il livello Master Cup (master) progredendo nel gioco. Inoltre, i giocatori con un rango saranno inclusi in una classifica rango globale visibile ai giocatori di tutto il mondo.

Come salire di livello

All’inizio di ciascuna Unite Battle, i Pokémon che prendono parte alla lotta torneranno al livello 1 per mezzo del potere dell’Aeos energy. Tuttavia, nel corso della partita guadagneranno Punti Esperienza e saliranno di livello. In questo modo, i Pokémon impareranno potentissime mosse e si evolveranno. Una volta che un Pokémon avrà raggiunto i livelli più alti, imparerà la sua Unite Move (mossa Unite), una mossa molto potente che può essere imparata e utilizzata solo durante le Unite Battle.

Lotta con stile

In Pokémon UNITE, i giocatori possono cambiare l’aspetto del proprio Pokémon e del proprio personaggio. Non c’è niente di meglio di partecipare alle Unite Battle con un tocco di stile in più! È possibile personalizzare il look dei Pokémon con fantastici outfit utilizzando gli Holowear, una speciale tecnologia che sfrutta l’Aeos energy. Inoltre, i giocatori possono personalizzare l’aspetto, i vestiti e gli accessori del proprio personaggio per apparire sempre al meglio, durante le lotte e non solo. Possono anche aggiornare il proprio profilo con una Unite snapshot (foto Unite) che include l’avatar dell’Allenatore e il suo Pokémon.

La foto può essere personalizzata cambiando l’espressione o la posa del personaggio o anche aggiungendo degli adesivi. Prima della partita, i giocatori possono visualizzare le rispettive Unite snapshot.

La scelta del Pokémon

In Pokémon UNITE ci sono molti Pokémon diversi, tra cui Charizard, Pikachu e Greninja. Anche se nelle Unite Battle i punti di forza e di debolezza relativi al tipo non esistono, ciascun Pokémon ha statistiche e ruoli specifici che riflettono il suo stile di gioco: Attacker (Attaccante), Defender (Difensore), Speedster (Velocista), Supporter (Supporto), o All-Rounder (Versatile).

Per scegliere il Pokémon più adatto al proprio stile, è consigliabile far pratica con Pokémon diversi. Per schierare un determinato Pokémon nelle Unite Battle, bisogna avere la sua Unite license (licenza Unite). È possibile ottenere le Unite license desiderate presso la Unite Battle Committee in cambio di Aeos coin (monete Heos), le quali possono essere guadagnate tramite le Unite Battle.

Il battle pass (pass di lotta)

Il battle pass dà la possibilità di ottenere varie ricompense all’interno del gioco. Per ottenere le ricompense, è necessario completare delle missioni così da far salire di livello il pass. Inoltre, i giocatori possono potenziare il battle pass usando le Aeos gem (gemme Heos), così da poter ottenere ancora più ricompense.

Ottenere strumenti tramite i negozi

Pokémon UNITE come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha tre diversi tipi di valuta all’interno del gioco: le Aeos gem (a pagamento), le Aeos coin e gli Aeos ticket (coupon Heos). Le Aeos coin e gli Aeos ticket sono ottenibili semplicemente giocando. Presso la Unite Battle Committee, i giocatori possono utilizzare le Aeos coin o le Aeos gem per ottenere le Unite license, che permettono di schierare i relativi Pokémon nelle Unite Battle.

Presso l’Aeos Emporium (Magazzini Heos) invece, i giocatori possono utilizzare le Aeos coin o le Aeos gem per ottenere determinati articoli approvati dall’UBC (ALU), come ad esempio gli held item (strumenti assegnabili) o degli articoli di moda (questi ultimi sono ottenibili anche utilizzando gli Aeos ticket). Lo Zirco Trading (Emporio di Zirco) è invece specializzato in Holowear, ottenibili utilizzando le Aeos gem.