Online in digitale Napoli United, Vol.1

Con “Napoli United, Vol.1”, per la prima volta una compilation di 16 tracce, frutto della collaborazione di trenta artisti partenopei Urban Rap

Se la pandemia ha tenuto in stallo tantissime dinamiche, da un altro lato ha offerto tempo per fiorire a progetti seminati, coltivati e fortemente voluti. È così che 30 artisti a Napoli si sono uniti in un grande progetto di collaborazione musicale, intitolato “Napoli United, vol.1”, coordinato e prodotto da Red Studio Napoli, già disponibile su tutte le piattaforme musicali.

L’atmosfera di questi brani è Urban Rap, con toni che vanno dall’underground al pop, con venature funky. Otto inediti, sei riproposizioni e due singoli già estratti in anticipazione.

In un’ora di ascolto sono racchiuse tante le sfaccettature della Napoli che crea e gli artisti che esprimono in musica, tra cui:

Mc Mariotto, Marcello Coleman, Dario Sansone, DopeOne, El Koyote, Luis Grieco, Maurizio Capone, Regina Safyllè, Andrea Lucisano, Peste Mc, Angelo Geko, Oyoshe, PeppOh, Donix, Ciro Rigione, Simona Boo, Maurizio Capone, Bisca, 4Fasi, WOL, Mad Simon, Anmesang, Barraco, Striscia MC, Dr. Cyborg Superfunk, Pornoclown, Marco Aletto, Rapha De Mato e Dario De Matteo.

Ognuno a suo modo, coi propri ritmi e pensieri, ma insieme e all’unisono. Se ci ha insegnato qualcosa questo periodo assurdo è proprio l’importanza della condivisione di intenti, guardare insieme verso un punto lontano per raggiungerlo.

Mai quanto adesso risulta quindi essenziale incontrarsi, per fare in modo che in questa ripartenza possa esserci amplificazione di ogni progetto.

Apre la compilation un brano omaggio al grandissimo Maradona, scomparso lo scorso novembre, intitolato “El Pibe”, già pubblicato come anticipazione su Youtube, insieme alle tracce “Purosangue” e “Napoli United”.

Il brano voleva essere un sincero omaggio al leggendario calciatore, un pezzo di cuore, ognuno a suo ricordo ed in lavorazione da mesi. Sconvolti dalla notizia della sua dipartita, in un momento di condivisione generale, gli artisti Marcello Coleman, MC Mariotto, Luis Grieco, DopeOne, Peste MC, Geko e Anmesang decisero di anticipare l’estrazione del singolo perché consapevoli del sentimento genuino contenuto nella traccia e fu la scelta giusta: il feedback del pubblico fu palesato in una valanga di condivisioni positive.

Tra gli inediti, spiccano caratterizzanti i brani “This is Napl” (con Regina Safyllè, El Koyote e DopeOne), “Avot e gir” (con MC Mariotto, Dario Sansone e Luis Grieco) e “Basta” (con MC Mariotto, Luis Grieco, Andrea Lucisano, WOL, Mad Simon, Striscia MC, Barraco). Assolutamente da ascoltare anche i restanti inediti “Ngopp a sta terra”, “Quello che voglio”, “Freestyler”, “Smok Ammok” e “Ammor Carnale”.

In questa pubblicazione discografica sono poi ripresentate sei tracce già pubblicate in passato e già amatissime come “Pass o tiemp”, “Voglio cammenà”, “Tra le nuvole”, “Sti sord” e “Napoletano”.

Red Studio Napoli

Red Studio Napoli è uno studio di registrazione con etichetta discografica indipendente. Una realtà giovane ma attiva da diversi anni nella scena underground napoletana. Ha collaborato con Marcello Coleman, Maurizio Capone, Dope One, Oyoshe, Mariotto, Palù, El Koyote, Luis Grieco, Safyllè, PeppOh, Simona Boo, Ciro Rigione, Donix ed altri.

LE TRACCE DI NAPOLI UNITED, VOL. 1:

1 El Pibe

Marcello Coleman, MC Mariotto, Luis Grieco, DopeOne, Peste MC, Geko, Anmesang

2 Avot e gir

MC Mariotto, Dario Sansone, Luis Grieco

3 Napoli United

MC Mariotto, Marcello Coleman, DopeOne, Luis Grieco, El Koyote, Simona Boo, PeppOh, Donix, Ciro Rigione, Maurizio Capone, Marco Aletto.

4 ‘Ngopp a sta terra

Luis Grieco, El Koyote, DopeOne.

5 Basta

MC Mariotto, Luis Grieco, Andrea Lucisano, WOL, Mad Simon, Striscia MC, Barraco, Gennaro Sorrentino (chitarra e basso)

6 This is Napl

Regina Safyllè, El Koyote, DopeOne, Dr. Cyborg Superfunk

7 Quello che voglio

MC Mariotto, DopeOne, Luis Grieco

8 Voglio Cammena’

Luis Grieco, El Koyote

9 Sti sord

Luis Grieco, DopeOne

10 Freestyler

MC Mariotto, DopeOne, Luis Grieco, Anema Amar, Striscia MC.

11 Pass o tiemp

MC Mariotto, Bisca, Rapha de Mato, Luis Grieco, Pornoclown

12 Ammor Carnal

MC Mariotto, Luis Grieco

13 Purosangue

Luis Grieco, DopeOne

14 Tra le nuvole

Luis Grieco, Oyoshe

15 Smok Ammok

MC Mariotto, Luis Grieco, Dario De Matteo (basso)

16 Napoletano

Luis Grieco, MC Mariotto

LINK

Per ascoltare su tutte le piattaforme musicali il link è

https://linktr.ee/RedStudioNa.