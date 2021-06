Novartis e Ada Health insieme per le malattie rare

Malattie immunologiche e rare: Novartis utilizzerà la tecnologia di valutazione dei sintomi basata sull’intelligenza artificiale di Ada Health

Ada Health, una società tedesca specializzata nell’intelligenza artificiale medica, e Novartis hanno stipulato un nuovo accordo di partnership globale in base alla quale la big pharma utilizzerà la tecnologia di valutazione dei sintomi basata sull’intelligenza artificiale di Ada per migliorare l’identificazione e la diagnosi di una serie di malattie immunologiche e rare.

Le patologie sulle quali le due aziende collaboreranno sono principalmente la spondiloartrite assiale, l’artrite psoriasica e la febbre mediterranea familiare. La prima, per esempio, è una malattia infiammatoria cronica che colpisce prevalentemente le articolazioni della colonna vertebrale e del bacino e può portare a dolore cronico, danni strutturali e disabilità. Interessa circa un adulto su 200 ed è notoriamente difficile da identificare.

Una diagnosi tempestiva è un fattore critico per la futura qualità di vita di un paziente, ma i sintomi possono presentarsi in molti modi e suggerire altre condizioni patologiche. Il ritardo alla diagnosi è in media di circa cinque anni e per le donne è di circa di due anni più lungo rispetto agli uomini. Per ridurre questo ritardo, il sito di Novartis sulla consapevolezza di questa malattia inviterà i visitatori a considerare la valutazione di Ada per la condizione. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono stati appositamente addestrati per distinguere i sintomi e altri fattori di salute causati specificamente dalla spondiloartrite assiale da quelli della fibromialgia, dell’artrite psoriasica o di qualsiasi altra condizione simile.

Il team di Ada Health ha infatti sviluppato e ottimizzato modelli di malattia computerizzati che aiutano la differenziazione dei segni e dei sintomi che sembrano simili per diverse condizioni. Alla fine di una valutazione agli utenti viene offerta una serie di opzioni per aiutarli a compiere i passi successivi, come conoscere meglio la malattia, prenotare un appuntamento con un medico o trovare uno specialista vicino al loro luogo di residenza.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, 10 milioni di persone hanno scaricato l’app per il controllo dei sintomi, disponibile in sette lingue, che raccoglie informazioni sulla salute degli utenti tramite semplici domande sui loro sintomi. L’intelligenza artificiale dell’applicazione valuta quindi quali suggerimenti diagnostici restituire in base al suo dizionario medico, che contempla migliaia di disturbi e di condizioni mediche, e produce un rapporto di valutazione personalizzato che suggerisce agli utenti i passi successivi più appropriati.

«Siamo particolarmente ansiosi di contribuire ad aumentare la consapevolezza e la conoscenza su condizioni specialistiche difficili da identificare e sulle malattie rare» ha affermato Vanessa Lemarié, vicepresidente senior delle life sciences and rare diseases presso Ada Health. «Questa collaborazione con Novartis ci permetterà di fornire agli utenti informazioni significative dal punto di vista medico e di essere una guida significativa, pertinente e attuabile all’interno del sistema sanitario locale, in modo da suggerire ai pazienti i passi successivi più adeguati per ottenere una diagnosi più rapida e una assistenza più appropriata. La partnership inizia con l’integrazione di Ada nei siti web di Novartis relativi alla sensibilizzazione sulle malattie in tutto il mondo».