Kappa e Harsenico pubblicano un nuovo singolo

Online sulle piattaforme digitali “Can’t let you go”, il nuovo brano di Kappa & Harsenico che vede anche il feat. di Olivia

Disponibile in rotazione radiofonica “CAN’T LET YOU GO”, nuovo brano di KAPPA & HARSENICO che vede la collaborazione di OLIVIA. Il singolo è presente sulle piattaforme di streaming dal 28 maggio.

“CAN’T LET YOU GO”, nuovo brano di KAPPA e HARSENICO, è una canzone dal sapore squisitamente internazionale, complice la preziosa collaborazione di OLIVIA. La base è stata prodotta da sCh e Ceasar e il risultato è un brano fresco, pieno di energia e con una commistione di sonorità che arricchisce e mette in risalto il cuore pulsante del testo: non lasciar andare via l’unica persona che si desidera al proprio fianco per la vita.

Spiegano i fratelli a proposito del pezzo: «Questa canzone esprime molto bene il nostro attuale punto di vista sull’amore ed è la trasposizione musicale di ciò che vogliamo: costruire qualcosa di duraturo, un rapporto che non sfumi nel tempo, ma che rimanga».

Biografia

I fratelli Fabrizio e Kevin Garozzo, in arte rispettivamente Harsenico e Kappa, sono stati i fondatori dei Sostanzha Tossika, gruppo hip hop abruzzese, che cessa di esistere per far spazio alle loro carriere soliste. In questi anni hanno realizzato diversi progetti con all’interno collaborazioni importanti, internazionali e non, tra le quali: Ca$his (Shady Records) Maxi B, Santo Trafficante (che li ha prodotti dal 2013 al 2017 con Ghiaccio Enterprises/Cartello Di Roma) e l’attrice Ilaria Spada (cugina degli artisti e moglie di Kim Rossi Stuart). L’ultimo singolo dei Sostanzha Tossika dal titolo “Il Mondo di Sotto” è stato pubblicato da Francesca Losappio (manager di Loredana Bertè) per 23 Music/Bandabebè Srl. Nel 2020, come Harsenico & Kappa, hanno pubblicato due singoli, “Addio Mondo” e “Come un film in HD”, le cui edizioni sono state affidate a Bandabebè Srl. Il nuovo singolo “Can’t Let You Go” in collaborazione con la cantante Olivia (first lady of G-Unit, label di 50 CENT) è disponibile negli stores digitali a partire dal 28 maggio e in radio dal 4 giugno 2021.

KAPPA

Instagram

Facebook

HARSENICO

Instagram

Facebook

OLIVIA

Instagram

Facebook