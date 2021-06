Il video dei cinghiali in mare è virale sui social

Il video di due cinghiali che nuotano in mare aperto nelle acque siciliane è diventato virale sui social: il filmato è stato realizzato da un pescatore

Un avvistamento incredibile quello avvenuto a largo delle coste siciliane, dove un pescatore si è imbattuto in due cinghiali che nuotavano in mare aperto. L’incontro, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è verificato a circa 5 miglia da Marzamemi, frazione marina di Pachino, Siracusa.

Cinghiali in alto mare

“Una scena che non avevo mai visto”, ha commentato l’uomo, che ha ripreso il momento con il suo smartphone. “Mi sembrava una pinna di squalo, invece sono due cinghiali. Non so da dove vengono, stanno andando direzione Marzamemi e Vendicari, saranno stanchissimi, ora li sto scortando fino a terra“. Secondo il pescatore “questi cinghiali o vengono dall’Africa o li hanno buttati da qualche nave”.