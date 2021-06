Harry Styles al mare in Toscana: paparazzato a Porto Ercole

La presenza di Harry Styles in Italia non smette di infiammare le fans. L’ex cantante degli One Direction è in tour nel nostro Paese per girare le riprese di ‘My Policeman’, pellicola targata Amazon Studios, ispirata al romanzo bestseller di Bethan Roberts ‘My Policeman’, che vedrà la uscita tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. Un film in cui Harry Styles interpreta un poliziotto di nome Tom coinvolto in un triangolo amoroso. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è bastata la notizia del suo arrivo per scatenare la caccia delle ammiratrici, da giorni letteralmente impazzite solo all’idea di poterlo vedere con i loro occhi. È diventato virale il video di una giovane all’inseguimento dell’attore a Venezia.

In queste ore invece, i social sono in fermento per i suoi scatti a Porto Ercole in Toscana, dove si sta godendo qualche ora di sole e di mare.