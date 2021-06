Colite ulcerosa: ozanimod riduce sanguinamenti

Colite ulcerosa: con ozanimod ridotti sanguinamenti e miglioramenti nella frequenza delle feci secondo nuovi dati

Solo una settimana di ozanimod a dose piena è stata sufficiente per portare sollievo dai sintomi e migliorare i biomarcatori nei pazienti con colite ulcerosa. È quanto evidenzia una nuova analisi presentata nei giorni scorsi alla Digestive Disease Week (DDW2021) condotta sui dati di due studi controllati con placebo.

Le differenze nel sanguinamento rettale e nella frequenza delle feci erano già evidenti alla settimana 2 tra i pazienti che ricevevano il farmaco orale rispetto al placebo del cosiddetto studio TRUE NORTH. Questi benefici e altri si sono estesi fino alla settimana 10, prolungamento dello studio.

Lo studio è stato condotto dal gruppo di Mark Osterman, Bristol Myers Squibb (BMS), scopritore di questa molecola e che però ai tempi del trial lavorava presso l’Università della Pennsylvania. Lo studio è iniziato con un periodo di aumento della dose di 7 giorni, in modo tale che il dosaggio terapeutico non è stato raggiunto fino alla settimana 1.

Ozanimod è un inibitore della sfingosina-1-fosfato, con un meccanismo d’azione che si ritiene coinvolga la prevenzione dell’uscita delle cellule T autoimmuni dal sistema linfatico. È stato approvato lo scorso anno come trattamento per la sclerosi multipla (SM); il suo potenziale come trattamento per la malattia infiammatoria intestinale lo rende insolito, poiché quasi nessun farmaco si è dimostrato sicuro ed efficace come agente modificante la malattia sia nella SM che in altre condizioni autoimmuni.

I risultati migliori degli endpoint principali di TRUE NORTH sono stati pubblicati nel giugno 2020, dimostrando che la remissione clinica è stata raggiunta da un numero significativamente maggiore di pazienti che ricevevano ozanimod rispetto al placebo entro la settimana 10 e che questa superiorità è stata mantenuta per 1 anno.

Dati successivi hanno fornito maggiori dettagli, incluso che solo una piccola minoranza di pazienti ha raggiunto la remissione con il farmaco (18,4% vs 6% con placebo) alla settimana 10. I tassi di remissione sono aumentati con l’ulteriore trattamento, tuttavia, e altri risultati come il miglioramento endoscopico e la risposta clinica ha favorito il farmaco rispetto al placebo.

La presentazione al DDW di Osterman si è concentrata sugli esiti secondari in TRUE NORTH durante la fase di induzione di 10 settimane: punteggi di sanguinamento rettale, frequenza delle feci, livelli di calprotectina fecale (FCP) e proteina C-reattiva (CRP). Gli ultimi due sono biomarcatori dell’attività della colite.

Poco meno di 650 pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave sono stati randomizzati 2: 1 a ozanimod o placebo in TRUE NORTH. Lo studio includeva anche una seconda coorte a cui era stato somministrato ozanimod in aperto per le prime 10 settimane, che non erano state incluse nell’analisi di Osterman. L’età media dei pazienti era di circa 42 anni, che convivevano con la condizione in media da quasi 7 anni.

I punteggi medi al basale per il sanguinamento rettale e la frequenza delle feci erano rispettivamente di 1,7 e 2,4. I livelli di FCP e CRP al basale variavano sostanzialmente tra i partecipanti, ma erano in media un po’ più nel gruppo placebo rispetto ai pazienti assegnati a ozanimod.

Alla settimana 2 dello studio, il gruppo ozanimod ha mostrato un calo medio nel punteggio della frequenza delle feci di circa 0,37 punti, rispetto a un calo di 0,28 punti per il gruppo placebo. Il divario si è ampliato nelle settimane successive, raggiungendo 0,35 punti alla settimana 10.

I punteggi del sanguinamento rettale hanno mostrato un andamento simile: in calo di quasi 0,6 punti con ozanimod rispetto a 0,4 punti con placebo alla settimana 2 e la differenza raggiungeva 0,5 punti entro la settimana 10.

Circa il 50% del gruppo ozanimod ha avuto un miglioramento “significativo” del sanguinamento rettale alla settimana 10, rispetto al 30% del gruppo placebo, ha riferito Osterman. Per la frequenza delle feci, i valori corrispondenti erano rispettivamente del 42% e del 27%. Miglioramenti significativi in entrambi i risultati sono stati raggiunti dal 35% del gruppo ozanimod rispetto al 19% del gruppo placebo (p=0,0001).

Ozanimod ha portato a riduzioni sostanziali dei livelli di FCP e CRP, mentre nel gruppo placebo non è stato osservato alcun cambiamento in nessuno dei due indici.

L’azienda sta ora cercando di ottenere l’indicazione per la colite ulcerosa per ozaminod, in gran parte basandosi sulla forza dei dati di TRUE NORTH; l’FDA dovrebbe decidere entro la fine di questo mese.

Osterman M, et al “Rapid induction effects of ozanimod on clinical symptoms and inflammatory biomarkers in patients with moderately to severely active ulcerative colitis: results from the induction phase of TRUE NORTH” DDW 2021; Abstract 460.