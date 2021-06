Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Che vita fai?”, il nuovo singolo di Luca Urbinati

“Che vita fai ?” è il nuovo singolo di Luca Urbinati, in uscita martedì 1 giugno 2021 per l’etichetta riminese Yourvoice Records. Ascoltando “Che vita fai” ci ritroviamo con la mente sotto l’ombrellone a bere un cocktail in piena estate. Si tratta infatti di un brano allegro, estivo, solare, ideale da ascoltare in spiaggia e nei classici “chiringuito” romagnoli.

“Che vita fai” è un brano leggero e pop, il cui obiettivo è far divertire chi lo ascolta. Luca Urbinati racconta la giornata del classico riminese o del turista che d’estate se la gode dalla mattina fino a notte fonda, senza farsi mancare niente. Il classico personaggio a cui gli altri chiedono “MA CHE VITA FAI?”.

Dice Luca Urbinati a proposito del brano: “Sono molto felice di aver scritto questo brano ed anche di come sia stato arrangiato e lavorato. È un mix di energia, relax e spensieratezza, proprio quello di cui abbiamo tutti bisogno in questa estate 2021.”

Il brano è stato arrangiato da Gianluca Morelli per Yourvoice Records.

Biografia

Luca Urbinati, riminese classe ’94, è un cantautore che scrive e compone le sue canzoni accompagnandosi con la chitarra da ormai dieci anni. A Natale 2018 esce il singolo “Un Natale vegano” che spopola su Facebook: 250.000 views in soltanto qualche giorno.

A giugno dell’anno successivo pubblica “Le rotonde di Rimini”, un tormentone estivo e simpatico che subito coinvolge buona parte degli abitanti della città, tanto che dopo qualche giorno dalla pubblicazione, con circa 50.000 views riminesi su YouTube, viene contattato per cantare alla Molo Street Parade, un evento che ogni anno raduna tantissimi turisti e non lungo il porto canale di Rimini. Alle 22 tutte le barche hanno suonato la sua canzone mentre lui cantava sulla barca centrale, con 200.000 persone stimate tra il pubblico dell’evento. La canzone è stata poi presentata in vari eventi, suonata nei chiringuiti, al pubbliphono ed infine finalmente anche in radio dove è entrata in classifica tra gli emergenti italiani. Ciò ha permesso di chiudere l’estate con 150 mila ascolti online.

Nel 2019 pubblica “A-Mare”, una canzone interpretata con circa 20 artisti riminesi. Si tratta di una canzone “ecologista”, che parla del problema della plastica in mare e della assoluta importanza di cambiare le abitudini che potrebbero uccidere il pianeta.

A gennaio 2021 Luca Urbinati pubblica “Netflix”, a cui segue a giugno il nuovo singolo “Che vita fai”.

