Alessandro Zanolini pubblica il nuovo singolo

“Vorrei accendere la luce” è il nuovo singolo di Alessandro Zanolini: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

“Vorrei accendere la luce” è il nuovo singolo del cantautore piacentino Alessandro Zanolini, fuori per Yourvoice Records. Si tratta del singolo che anticipa il nuovo album che uscirà a fine estate e fungerà da “giro di boa” all’interno delle trame del disco; racconta la leggerezza, l’ingenuità e l’impazienza della prima volta per antonomasia, quella che fa diventare adulti e scoprire il mondo. Musicalmente è un up-tempo con che va dritto al punto: cassa dritta, chitarre elettriche e sintetizzatori in una miscela di tradizione quasi vintage e modernità volute dall’autore per raccontare le sensazioni descritte dal testo.

Dice Alessandro Zanolini riguardo a “Vorrei accendere la luce”: “Ogni prima volta porta sempre con sé due caratteristiche: l’unicità e l’irripetibilità. Di qualsiasi cosa di tratti, la si vive sempre con un’altalena di sentimenti di impazienza, timore, ansia, gioia, con la volontà di fotografare tutto per tenerselo a mente per sempre, che si scontra però con l’incapacità di farlo, perché l’emozione è più veloce della memoria. Poi il tempo passa e quelle sensazioni riaffiorano per rimanere, magari non attraverso immagini perfettamente nitide, ma comunque dentro il nostro inconscio. Anche la PRIMA VOLTA per definizione non sfugge a questa regola e la frase “Vorrei accendere la luce” rappresenta proprio quella voglia di vedere e sentire e godere di ogni istante prima che non sia più unico. Ho voluto raccontarne perché non l’avevo mai fatto pur essendo un momento importante della vita. Il nuovo disco sarà un viaggio e questa canzone, con la sua ingenua leggerezza, sarà uno dei momenti di svolta in cui il viaggio cambia direzione.”

Biografia

Alessandro Zanolini nasce a Piacenza il 17 gennaio 1986. Comincia a suonare la chitarra a 15 anni dopo una gita scolastica in Costiera Amalfitana e di lì a poco matura l’esigenza di raccontarsi attraverso la scrittura di canzoni.

Tiene il suo primo concerto nel 2006 con una scaletta di soli brani inediti. Nel 2009 si esibisce presso l’auditorium di Radio e Video Italia vincendo una borsa di studio nell’ambito del concorso “Radar” ideato da Franco Zanetti e Massimo Cotto.

Nel 2010 esce il suo primo album “Ci sono cose che ti devo raccontare” interamente scritto da lui ed arrangiato ed eseguito insieme alla sua band. È due volte finalista del Premio Fabrizio De André (2011 e 2013) e finalista del primo talent per autori di canzoni “Genova per Voi” (2013). Nel novembre 2017 vince il premio dell’associazione autori nell’ambito del Premio Pierangelo Bertoli condividendo il palco con Francesco Guccini, Simone Cristicchi, Tazenda e Zen Circus.

Nel dicembre 2017 vince il premio SIAE per la miglior canzone nell’ambito de “La Bottega degli Autori”, master di songwriting promosso da SIAE e Warner Chappel e diretto dal Maestro Diego Calvetti. L’8 febbraio 2019, durante il Festival di Sanremo, esce “Red”, il disco di inediti di Patty Pravo, nel quale firma la canzone “Nessuno ti aspetta”. A marzo 2021 è nuovamente finalista di “Genova per Voi”.

