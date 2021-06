Tutte quelle cose è il nuovo singolo degli Atomi

Tutte quelle cose è il nuovo singolo del duo pugliese Atomi in uscita con distribuzione Artist First: una ballata coinvolgente e scanzonata ma non priva di tormento

Il brano parla di una storia d’amore autentica, in cui dopo una serie di eventi, si inizia pian piano a sgretolare ciò che legava il ragazzo e la ragazza. Il ragazzo cerca di ripercorrere, passo dopo passo, i vari momenti passati insieme, le canzoni cantate insieme a squarciagola, “Tutte quelle cose” che avevano programmato di fare fino a incolpare sé stesso per non aver osato nel momento giusto.

“Si dice che in amore vince chi osa e la maggior parte delle volte, se non tutte, osare è il passo più giusto da compiere. A volte però, vieni sommerso da domande le cui risposte fondamentalmente sono scontate, ma non per te. Sei lì a cercare di trovare la risposta giusta, sei lì a capire se hai osato nel modo corretto, se hai osato abbastanza o addirittura sei lì a pensare a cosa sarebbe successo se non lo avessi mai fatto. I sentimenti sono armi a doppio taglio, perché devi trovare il verso giusto, devi trovare quella connessione che riesce a darti una risposta subito, senza nemmeno soffermarti a formulare la domanda”.

Atomi è un giovanissimo duo pugliese composto da Antonio Longo classe ’01 (voce) e Cosimo Milone classe ‘99 alla chitarra. Si conoscono da circa 15 anni e con il passare degli anni hanno sempre avuto questa passione per la musica e pertanto hanno sempre suonato e cantato insieme. Il progetto è nato circa un anno fa, quando alle 3 di notte in macchina quando hanno composto il loro singolo d’esordio: “Ognuno per le sue”. Il nome Atomi è nato inizialmente a caso ma successivamente, riflettendoci bene, si è rivelato un mix di lettere contenute nei loro nomi. Atomi è semplicemente il nome perfetto.

CREDITS

Testo: Antonio Longo

Musica: Cosimo Milone

Mixing e Mastering: M E R O

Artwork: Studio Lażaro

