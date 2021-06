Previsioni meteo 18 giugno 2021: primi bollini arancioni per il caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 18 giugno 2021: ondata di calore sull’Italia nel weekend con caldo e afa al Centro-Nord e a seguire anche sulle Isole maggiori

Sarà un weekend in compagnia del caldo africano quello che inizia oggi con condizioni meteo all’insegna della stabilità su tutta l’Italia grazie all’anticiclone. Nella giornata di oggi, infatti, l’alta pressione di matrice africana porterà bel tempo ma anche caldo e afa in aumento, specie sulle regioni centro-settentrionali. Saranno ridotte, rispetto a ieri, anche le possibilità di temporali pomeridiani che potranno interessare solo l’arco alpino e l’Appennino centro-meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana il caldo diventerà da bollino arancione su alcune città italiane del Centro-Nord come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Possibili picchi fino a +40°C sono attesi sulle Isole maggiori mentre da domenica sera correnti più fresche spazzeranno via la calura al Nord e lunedì anche al Centro.

Intanto per oggi, venerdì 18 giugno 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, con piogge sui rilievi alpini. Al pomeriggio attesi rovesci sull’arco Alpino, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile a asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Nel pomeriggio attese precipitazioni sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto su tutti i settori e prevalenza di cieli sereni.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori sia nelle ore mattutine che poi al pomeriggio; sereno in serata sui settori costieri e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulla Campania e Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali sulle zone interne delle regioni peninsulari, condizioni meteo stazionarie altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione e possibili isolati fenomeni nel pomeriggio sulla Sila. Cieli sereni in serata su tutti i settori.

Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in aumento sulle altre regioni, massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.