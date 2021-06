Previsioni meteo 17 giugno 2021: caldo africano in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 giugno 2021: ultime ore di instabilità pomeridiana con temporali sparsi, da domani arriva un’ondata di calore

Condizioni meteo estive sull’Italia in questo inizio della seconda metà di Giugno, che ha visto anche il ritorno del temporali pomeridiani a macchia di leopardo. Nella giornata di oggi potremo avere ancora qualche isolato rovescio tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro, mentre sul resto della Penisola il sole sarà grande protagonista. Aumenterà progressivamente anche il caldo, ancora sopportabile come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani l’anticiclone nordafricano inizierà a soffiare aria calda al Nord e parte del Centro, dove è attesa la prima vera ondata di caldo di questa estate. Caldo e afa scivoleranno poi nel corso del weekend verso le regioni centro-meridionali, mentre al Nord correnti fresche e temporali determineranno un calo delle temperature.

Intanto per oggi, giovedì 17 giugno 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest con isolate piogge, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabile sulle zone alpine con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo per lo più stabile con nubi sparse e schiarite, residue piogge sulle Alpi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori. Al pomeriggio isolate piogge possibili sull’Appennino, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nessuna variazione di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse tra Calabria e Isole Maggiori, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Campania e Molise, stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime e massime in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.