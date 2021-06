Old Tree Dance è il nuovo brano degli Eveline

Gli Eveline tornano con “Old Tree Dance”: il nuovo singolo della band è un racconto a sfondo mitologico che cela un messaggio sociale

Old Tree Dance è il nuovo singolo degli Eveline, estratto dall’album “Cursed Memories”. Le sonorità sono d’ispirazione Pirate Metal e si rifanno ai grandi esponenti del genere, su tutti gli Alestorm.

Il singolo racconta di una ciurma di pirati che, con l’obiettivo di risvegliare il Kraken, eseguono un vecchio rito, chiamato “Old Tree Dance”, che dà appunto il nome al pezzo.

Analizzando però il testo in profondità, emerge un messaggio di natura sociale: un richiamo a non arrendersi, a sollevarsi di fronte a tutte le avversità per affrontarle con grande spirito.

Eveline è una band alternative metal italiana. Il gruppo nasce nel 2017 come progetto di Elisa Mologni, al quale successivamente si uniscono Daniele Abati, Gabriele Rossi e Daniel Zorzi.

Eveline è il primo concept album, composto da due volumi, rilasciato a Maggio 2018. Nel primo volume si racconta la storia di una ragazza che sopravvive a una relazione fatta di abusi fisici e psicologici e prova a trovare il proprio posto nel mondo. Nel secondo volume, invece, la band sperimenta il proprio sound.

Nei primi mesi del 2020 Eveline rilascia il primo singolo “Poison” estratto dal nuovo disco “Cursed Memories“, brano in cui si denuncia il cyberbullismo raccontando delle vicende della protagonista Cleopatra. Nel Luglio dello stesso anno esce l’inedito “One Night”, che mira a denunciare tutti quegli scatti d’ira ingiustificati che sfociano in atti estremamente violenti.

Maggio 2021 esce “Old Tree Dance”, ultimo singolo estratto dal disco “Cursed Memories”.

ASCOLTA “OLD TREE DANCE”!

Spotify: https://spoti.fi/3f17Bw1

iTunes: https://apple.co/3tVLP13

YouTube: https://bit.ly/2QvEB63

Deezer: https://bit.ly/3u0TbjN

Amazon: https://amzn.to/3tZZKDf

https://www.facebook.com/eveline.officialband

https://www.instagram.com/eveline.officialband/